Gerhard Schöne

Alles muss klein beginnen

Familienkonzert für Kinder ab 4 Jahre

2. September 16.00 Uhr im Pfarrhof unter der „Tausendjährigen Eiche“ bei schlechtem Wetter in der Kirche Nöbdenitz

Die Vorbereitungen für das Familienkonzert mit Gerhard Schöne im Rah-men des 4. Nöbdenitzer Sommer Open Air und des Grenzgängerfestivals laufen auf Hochtouren.Dieses Konzert entführt vor der zauberhaften Kulisse der „Tausendjährigen Eiche“ im ehrwürdigen Nöbdenitzer Pfarrhof auf eine phantastische Reise durch die Welt Schönes Kinderlieder zum Mitmachen.Gerhard Schöne ist wozu ihm eigentlich alles fehlt ein Star. Nicht nur bei den Kindern, aber natürlich besonders bei ihnen und dies mittlerweile seit zwei Generationen. Schönes Lieder für Kinder werden heute in Ost, West, Süd und in der Mitte gleichermaßen geschätzt.Das größte Erlebnis bleiben aber seine Konzerte – für die kleinen wie gro-ßen Menschenkinder gleichermaßen. Seine Lieder für Kinder gehören zum allerbesten, was in unserem größer gewordenen Lande derzeit zu hören und zu erleben ist. Dabei werden nicht nur seine Hits wie die Jule oder der Popel erklingen, aber die natürlich auch.Seltener ist der Liedermacher derzeit als Solist, in klassischer Liederma-chertradition mit Gitarre, zu sehen. Um so mehr freuen wir uns, dass es ge-lungen ist, ihn für ein Kinderkonzert zu gewinnen: indem Spaß und Nach-denken, Mitmachen und gut Zuhören (können) wie immer garantiert sind.Er hat seit der Wende 1990 zweinundundzwanzig (!) Alben und zwei Bü-cher (Wenn Franticek niest und Mein Kinderland) veröffentlicht. Seine Songbücher erreichen zumeist zweistellige AuflagenFür sein letztes Album für Kinder (und Erwachsene) „Ein Tag im Leben ei-nes Kindes“ hat sich Schöne mit dem Gewandhauskinderchor verbündet. Eine neue CD mit Schlummerliedern aus aller Welt ist gerade in Vorberei-tung.Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in Nöbdenitz im Blumenladen Jahn und im Pfarrhof, in Schmölln in der Tabakbörse Erdmann im Kaufland und im Bürgerservice, in Altenburg in der Touristinformation.Natürlich gibt es auch Karten über das Kartentelefon 03 44 96 – 6 46 16 oder 0170 77 38 30 2.Beginn am Sonnabend, 2. September ist 16.00 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr.Für Kaffee und Kuchen sowie Speisen und Getränke wird ausreichend ge-sorgt sein.Bei schlechtem Wetter findet das Familienkonzert in der Kirche statt.