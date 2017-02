Fotoausstellung "Der Alltag mit Demenz. Ein Alltag wie jeder andere?!" bei der AOK Gera

Gera : Stadt Gera |

Gera. Ab 27.02.2017 zeigt die Alzheimer Gesellschaft Thüringen in der Servicestelle der AOK Plus in der Dr.-Friedrich-Wolff-Straße eine Fotoausstellung zum Thema Demenz.

Im Sommer 2016 rief die Alzheimer Gesellschaft Thüringen zu einem Fotowettbewerb unter der Schirmherrschaft der Sozialministerin Heike Werner auf. Das Thema spannend und weitreichend: „Der Alltag mit Demenz. Ein Alltag wie jeder andere?!“.Die Einreichungen waren ebenso vielschichtig – vom Begegnungen mit Tieren bis hin zum gemeinsamen Wäsche aufhängen – das Leben eben.Die zehn Fotos mit den meisten Punkten in der Bewertung durch die Jury sind nun in einer Fotoausstellung zusammengefasst. Diese ist in der AOK Filiale Gera bis 10.03.2017 anzuschauen.Für weitere Ausstellungen der Fotos in Ihrem Haus oder Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Alzheimer Gesellschaft Thüringen.