Gospel, Pop und mehr - Gospelchor Rüdersdorf in Concert

Gera : Martinikirche |

'Get the Gospel'

Am Freitag, den 30. September 2016, um 18.30 Uhr gibt der Rüdersdorfer Gospelchor sein erstes Konzert unter neuer Leitung in der St. Martinikirche in Gera-Zwötzen. Im Programm sind altbekannte Gospels aber auch Lieder aus Afrika und Popsongs zu hören. Kommt und lasst euch anstecken von der Freunde und Energie einer unglaublichen und dennoch glaubhaften Botschaft (engl. Gospel).







Wer übrigens mittendrin als nur dabei sein möchte ist herzlich in den Chor eingeladen. Wir proben freitags, um 18.00 Uhr, im Rüdersdorfer Pfarrhaus unter Leitung von Kreiskantor Paul Bars. Ab dem 21. Oktober 2016 könnt Ihr dazustoßen.



Ein "ich kann nicht singen" gibt es bei uns nicht. Singen ist erlernbar, vor allem in so einer tollen Gruppe.