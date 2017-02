Größte Porzellanvase der Welt auf der Leuchtenburg

größte Porzellanvase der Welt.Den Auftrag für dieses Projekt erhielt der russische Künstler Alim Pasht-Han,dem damit ein Meisterwerk gelungen ist.360 sechseckige Waben, die Bienenwaben gleichen, sind auf 30 Ebenen verteiltund geben der Vase Struktur und Halt. Alle 360 Waben wurden in traditionellenHerstellungsverfahren in der Porzellanmanifaktur Reichenbach produziert undvom Künstler in Kobaltblau von Hand bemalt und mit Gold dekoriert - Pflanzen,Menschen, Tieren, Insekten, fernen Planeten. Es ist sehr beeindruckend, wennman vor der 8 Meter hohen Vase steht.Sehenswert ist auch die Ausstellung "Porzellanwelten Leuchtenburg", diesich ausschließlich der Geschichte des Porzellans widmet.Jedenfalls ist ein Besuch der Leuchtenburg sehr aufschlußreich und empfehlenswert.