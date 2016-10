„Hopfen & Malz, Gott erhalt’s“ Ein Gottesdienst rund um das Bier

Gera : Evangelisches Gemeindehaus Talstraße 30 |

Sonntag 23.Oktober 17:00 Uhr



Vor 500 Jahren wurde das erste Reinheitsgebot für Bier in Deutschland erlassen. Die evangelische Kirchgemeinde Gera nutzt diesen Anlass, um einen Gottesdienst rund um dieses beliebte Getränk zu gestalten. Dieser wird am Sonntag, den 23. Oktober 2016 im Geraer Gemeindehaus Talstr. 30 stattfinden, Beginn 17 Uhr.

Gera ist seit jeher mit Trunk aus Hopfen und Malz verbunden. Es gibt die Höhler und mit der Bierstange werden attraktive Schankorte vor Ort ausgezeichnet. Das Bier hat eine spannende Geschichte hinter sich und wird sogar in der Bibel erwähnt.

Nach dem Gottesdienst wird es auch etwas zum Verkosten geben.