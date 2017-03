JugendTheARTerWelt e. V. mit ZwischenZeit

Die jungen Erwachsenen von JugendTheARTerwelt e. V. haben mit „ZwischenZeit“ ein Experiment gewagt und das Theaterstück selbst entwickelt und geschrieben. Das bedeutete für die Arbeit, dass jede Darstellerin für ihre Figur besondere Verantwortung hatte: historische Bezüge und biographische Besonderheiten wurden selbst recherchiert und entwickelt. So entstand innerhalb eines Jahres das absurde Werk „ZwischenZeit“, das nun am 1. April um 16 Uhr seine Uraufführung im Theater unterm Dach in Altenburg erlebt. Die zweite Vorstellung ist gleich am 2. April, ebenfalls 16 Uhr.



Ein Fahrstuhl bringt die sechs Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein könnten, in einen merkwürdigen Raum, in dem alles skurril erscheint: das Licht, die Einrichtung, die Geräusche; das Telefon funktioniert nicht und Teetassen sind Mangelware. Und der Raum selbst? Bewegt er sich, atmet er, hat er ein Eigenleben?

Das größte Problem aber ist, dass man den Raum offensichtlich nicht verlassen kann. Oder doch?

Die sechs Frauen kennen sich nicht, und es wird sehr schnell klar, dass sie sich nicht besonders mögen. Doch klaustrophobische Enge lässt die Sechs zunächst zusammenarbeiten. Als das nichts bringt, liegen die Nerven blank, und Angst breitet sich aus.

Dieselben Fragen beginnen jede zu quälen: Warum bin ich hier? Was habe ich getan? Und wie, verdammt nochmal, komme ich hier raus? Aber quälen diese Fragen wirklich jede?



In der Regie von Christiane Müller und in der Ausstattung von Susanne Toth spielen: Alexandra Emig (Charlén), Michelle Schramm (Jutta), Lydia Wenzel (Jackie), Jocelyn Möbius (Polly), Charlotte Raum (Laura) und Maximiliane Liebsch (Victoria).



Karten sind an der Theaterkasse erhältlich, telefonische Reservierungen unter 03447-585177, online buchen unter www.tpthueringen.de