JugendTheARTerWelt e. V. nimmt DAS DOPPELTE LOTTCHEN wieder auf

In einem Feriencamp in den Bergen treffen sich Lotte und Luise. Zwei Mädchen, die bis dato ein normales Leben führten. Lotte Körner mit ihrer Mutter in München und Luise Palfy mit ihrem Vater in Wien. Doch nun der Schock in den Ferien. Sie sind Zwillinge – Schwestern – von ihren Eltern bei der Geburt getrennt, weil sich diese scheiden ließen und es für das Beste hielten, wenn sie die Kinder trennen und ihnen nichts von der jeweils Anderen erzählen.Nachdem der erste Schreck verwunden ist, freunden sich die Mädchen an und entdecken die Welt der anderen. Neugierig geworden und um es den Eltern heimzuzahlen, beschließen die beiden, die Rollen zu tauschen. So fährt Lotte nach Wien und Luise nach München.Es spielen Felicitas Albrecht, Joceline Andersch, Lene Bergmann, Nina Berisha, Justus Bubinger, Samira Descher, Tanja Gomzyakov, Lucas Lehmann, Johanna Rackete, Nik Müller, Maggy Opitz, Amelie Trautloff, Lydia Wenzel und Angelique Zetzsche.Karten sind an der Theaterkasse erhältlich, telefonische Reservierungen unter 03447-585177, online buchen unter www.tpthueringen.de