Kickerturnier und Sommer Open Air auf dem Schmöllner Pfefferberg

Auch im 25. Jahr seines Bestehens lädt der Familien-Sport-Verein Prost Schmölln e.V. auf den Pfefferbergein.

Am Samstag, den 12. August, ab 9 Uhr bis gegen 16 Uhr findet, wie schon in den vergangenen Jahren, ein Megakickerturnier statt. Dazu werden zehn bis zwölf Mannschaften erwartet. Der Gebietsvorstand Prost Schmölln e.V. freut sich auf faire, sportliche Spiele. Speisen und Getränke für die Mannschaften und ihre Fans stehen bereit und laden zum „sportlichen Frühschoppen“ ein.Am Abend ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) findet nun bereits zum24. Mal das Sommer Open Air statt. Auch in diesem Jahr ist es wieder die Soundland-Diskothek mit DJ Olli, die für einen bunten Musikmixsorgen wird. Außerdem brennt der Grill und es sind allerlei kühleGetränke bereitgestellt. Bis 20.25 Uhr spendiert der Verein pro Gastein Freigetränk (außer Cocktails).Bleibt zu hoffen, dass auch das Wetter wieder in Partylaune ist.