Konzert "Wie im Himmel" - Musikalischer Herbst im Kirchspiel Münchenbernsdorf

Am Sonntag, den 23.10.2016 um 17.00 Uhr, laden die Musiker Peter (Geige) und Christiane Wiegandt (Bratsche), Günter Gäbler (Oboe), Cornelius Hermann (Cello) und Paul Bars (Orgel) zu einem musikalisch-heiteren Abend in das Evangelische Gemeindehaus in Münchenbernsdorf ein. Es erklingen Werke von Mozart, Stölzel, Bach und Rheinberger.

Das ursprünglich für die Mauritiuskirche vorgesehene Konzert wird aufgrund stark eingetretener Kälte durch Restaurierungsarbeiten an den Fenstern der Kirche in den Gemeindesaal verlegt. Dennoch bietet sich die Möglichkeit, den himmlischen Klängen ganz nahe zu sein. Der Saal wird selbstverständlich wohlig warm geheizt sein.