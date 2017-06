MAL, was DU willst- aber MALe!

Herzliche Einladung zum OFFENEN ATELIER im Bunten Hof in Friedmannsdorf.

An 4 Terminen in den Sommerferien kann mit Stiften, Kreiden, Aquarell-, Acryl- und Gouachefarbe auf Papier und Leinwand gemalt werden.

Jeweils von 15-18 Uhr ist das Atelier für alle großen und kleinen Künstler geöffnet.

Eigene Bildideen , aber auch nach Fotos/ Buchvorlage sind möglich,

Unterstützung bei der Umsetzung ist garantiert!

Termine : 27.6.17, 4.7.17,12.7.17,18.7.17.

Infos + Anmeldung 036608/216172.

Termine können nur bei ausreichenden Anmeldungen stattfinden!



Extra-Sommer-MALspiel im MALort gibt es am 11.7.17 und am 19.7.17.

Zeit: 15.00 -16.30 Uhr. Auch dazu bitte anmelden: 036608-216172