Martinsumzug in Lusan

Gera : Katholische Kirche Gera Lusan |

Am Freitag, dem 11.11. findet zum 30. mal der Martinsumzug durch Gera Lusan statt. Begonnen wird 16:30 mit einer kleinen Andacht in der katholischen Kirche in der Otto Rothe Straße. Im Anschluß führt der Umzug durch den Stadtteil und endet traditionell am evangelischen Gemeindezentrum in der Weidenstraße. Dort werden die Martinshörnchen geteilt.

Herzliche Einladung!