Meisterklasse mit Maria Callas

Terrence McNallys welweit gespielte Komödie „Meisterklasse“ steht bei Theater&Philharmonie Thüringen auf dem Spielplan. Regie führte Generalintendant Kay Kuntze. In dieser Inszenierung wirken Schauspiel und Musiktheater zusammen. Für die Rolle der Maria Callas wurde Annette Büschelberger gewonnen. Die großartige Schauspielerin war von 1980 an acht Jahre in Gera engagiert und gehört heute zum Schauspielensemble am Badischen Staatstheater Karlsruhe.



Meisterklassen sind Lehrveranstaltungen, die von renommierten Künstlern gehalten und von ausgewählten Studenten besucht werden, um unter exklusiver Betreuung ihre Begabungen weiterzuentwickeln. Die Teilnehmer der Meisterklasse in dieser Inszenierung sind die Sängerin Anne Preuß aus dem Musiktheaterensemble und aus dem Thüringer Opernstudio Emma Moore (Sopran) und Paul Kroeger (Tenor).·Thomas Wicklein hat die musikalische Leitung und ist in der Rolle des Repetitors am Klavier zu erleben. Es erklingt Musik von Vincenzo Bellini, Giacomo Puccini und Giuseppe Verdi. Als Bühnenarbeiter tritt der Leiter der Bühnentechnik René Prautsch auf. Für Bühne und Kostüme ist Christian Werdin verantwortlich.



Eine der größten Meisterinnen ihres Fachs war die Sopranistin Maria Callas (1923-1977). Sie wurde diva divina oder diva assoluta genannt, eroberte als Violetta, Medea, Norma oder Tosca von der Metropolitan Opera bis zur Mailänder Scala die großen Bühnen der Welt und galt als die berühmteste Frau ihrer Zeit. Zunehmend zog sie sich allerdings auch eine ablehnende Haltung der Medien zu, die weniger über ihre künstlerische Arbeit, sondern vor allem über spektakuläre Skandale und ihr Privatleben berichteten. Nachdem sie ihre beispiellose Karriere 1965 in London beendet hatte, gab sie immer wieder Meisterklassen an der New Yorker Juilliard School. Ihr pädagogisches Anliegen war es, den Schülern gesangliche Perfektion zu vermitteln. Wer nicht bereit sei, alles zu geben, habe auf der Bühne nichts verloren, so ihr Credo.

Die 1996 mit dem Tony Award ausgezeichnete Komödie Meisterklasse des amerikanischen Dramatikers Terrence McNally (*1939) spielt eine solche Lehrstunde in all ihren Facetten nach. Hinter der Ikone „Maria Callas“ werden dabei nach und nach die lebensbestimmenden und lebensvernichtenden Beziehungen zwischen Künstlertum und Privatperson sichtbar. Callas wird erlebbar als verletzte und verletzliche Frau, aber auch als selbstbezogene, eitle und despotische Künstlerin, die in der MEISTERKLASSE noch einmal ihre großen Triumphe auf der Bühne durchlebt, ihre Kindheit im Schatten ihrer schöneren Schwester, ihre Beziehung zu Aristoteles Onassis und den Konkurrenzkampf mit weniger talentierten, aber hübscheren Rivalinnen. Ihre lebenslange Suche nach Liebe und Bewunderung kulminiert in einem Appell für die Wahrhaftigkeit der Kunst.



Vorstellungstermine: 25. März und 25. Mai, jeweils 19.30 Uhr Landestheater Altenburg sowie 23. April 18.00 Uhr Bühnen der Stadt Gera



Karten sind an der Theaterkasse erhältlich, telefonische Reservierungen unter 03447-585177, online buchen unter www.tpthueringen.de