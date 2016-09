Musikalischer Herbst im Kirchspiel Münchenbernsdorf

Festkonzert zum Mauritiusfest



Am Sonntag, den 25. September 2016 begehen Stadt und die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Münchenbernsdorf die Mauritiuskirchweih. Dies zum Anlass erklingen in einem Festkonzert Werke von Joh. Seb. Bach, G.F. Händel, A. Marcello u.a. mit den Kirchenchören aus Rüdersdorf und Münchenbernsdorf, sowie Günter Gäbler an der Oboe und Mitgliedern des Kammerstreichorchesters Gera e.V. unter Leitung von Kreiskantor Paul Bars. Herzliche Einladung!