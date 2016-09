Musikalischer Herbst im Kirchspiel Münchenbernsdorf

Am Dienstag, den 08. Novenber 2016, um 19.00 Uhr sind Sie herzlich zu "30 Minuten Auszeit" in der St. Thomas-Kirche in Großbocka eingeladen. Mitten im Alltag umgeben von Zeitdruck und Stress ist es mehr als gut und nötig, sich einmal eine Auszeit zu gönnen. Genießen Sie in der kälteren Jahreszeit warme Klänge mit Herrn Kreiskantor Paul Bars an der Heintze-Orgel von 1938 in der mit Kerzenlicht durchfluteten Kirche in Großbocka.