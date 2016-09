Musikalischer Herbst Münchenbernsdorf

"Wie im Himmel" - Emporenkonzert



Am Sonntag, den 23. Oktober 2016 sind um 17.00 Uhr himmlische Klänge in der St. Mauritiuskirche in Münchenbernsdorf zu erleben. Wie wäre es einmal die Welt von oben zu sehen? Nicht schwindelfrei? Dann bieten die Plätze auf der umlaufenden Empore der Mauritiuskirche sicheren Halt. Fühlen Sie sich eingeladen, die (wenigen) Stufen hinaufzusteigen, um den himmlischen Klängen ganz nahre zu sein. Selbstverständlich können Sie auch im Kirchenschiff Platz nehmen. Es musizieren Günter Gäbler, Oboe, Peter Wiegand, Violine, Cornelius Hermann, Violoncello und Kreiskantor Paul Bars, Orgel.