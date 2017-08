Orgelkonzert mit Matthias Eisenberg

Wünschendorf/Elster: Pfarrkirche St. Veit |

Wünschendorf/E. Die Kirchgemeinde St. Veit Wünschendorf /Elster lädt ganz herzlich zum diesjährigen Orgelkonzert mit Bachpreisträger KMD Prof. Matthias Eisenberg ein, welches am Freitag, 25. August um 20 Uhr in der Pfarrkirche St. Veit zu Wünschendorf/Elster stattfinden wird. Auch in diesem Jahr wird das Programm geprägt sein von Werken Johann Sebastian Bachs und im 2. Teil des Abends von freien Improvisationen des Organisten. Der Eintritt hierzu ist frei, es wird aber um eine entsprechende Kollekte gebeten.