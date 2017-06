Publikumslieblinge 2017

Am Auswahlverfahren konnten sich nicht nur die Vereinsmitglieder beteiligen, sondern alle Theaterbesucher. Dazu stand in den Theaterkassen Gera und Altenburg eine Box bereit, die die Stimmzettel aufnahm, auf denen fast 400 Theaterbesucher und Vereinsmitglieder ihre Wahl trafen, wer den begehrten Preis in den Kategorien beliebteste Künstlerin, beliebtester Künstler und beliebteste Inszenierung erhält. Die Stimmen fielen im zweiten Jahr in Folge auf die Sängerin Akiho Tsujii. Als beliebtester Künstler wurde der Tänzer Filip Kvacak gekürt. Ballettdirektorin Silvana Schröder konnte den Preis für ihre Choreografie „Piaf – La vie en rose“ als beliebteste Inszenierung entgegen nehmen.Der Innovationspreis ging 2017 an den Direktionsbereich Technik. Thomas Stolze, der Technische Direktor des Theaters, nahm den Preis gemeinsam mit seinem Stellvertreter und Nachfolger René Prautsch und Produktionsleiter Marcus Olms für die 97 Mitarbeiter seines Bereichs entgegen.Der Preis für eine herausragende künstlerische Einzelleistung wurde in diesem Jahr zweimal an zwei Schauspieler vergeben: Annette Büschelberger als Gast vom Theater Karlsruhe erhielt ihn für ihre Rollengestaltung in „Meisterklasse“ und der Schauspieler Ouelgo Téné aus Burkina Faso für den Wilhelm Vogt in „Der Hauptmann von Köpenick“.Außerdem wurde ein kleiner Ehren-Oskar vergeben. Den erhielten die Kinderdarsteller im Familienmusical „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ Patricia Felsch, Amelie Schünemann, Etienne Martin und Oskar Schmidt, (der leider fehlte).An einer Mitgliedschaft in den Theatervereinen Interessierte erhalten Auskunft bei den Vorsitzenden Barbara Grubitzsch telefonisch unter 0176-80055829 oder in Gera bei Helga Klinger unter 0365/22623780.