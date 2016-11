Pyro Games 2017 - Faszination der Sinne

Am 08. Juli 2017 lassen atemberaubende Feuerwerke am Flugplatz den Abendhimmel in Gera in schillerndem Licht erstrahlen. Das Publikum erlebt ein gigantisches Duell der Feuerwerker, wenn Deutschlands Feuerwerksprofis mit atemberaubenden Spezialeffekten den Pyro Games ihre eigene Handschriften verleihen. Der Kampf um die goldene Trophäe der Feuerwerkskunst geht in die erste Runde.Die Pyro Games eine Faszination der Sinne. Neben farbenprächtigen Feuerwerken, wird die Liveband Rose Bogey´s wieder die Showbühne rocken und das Publikum mitreißen. Einmalige Artistik steht ebenfalls im Mittelpunkt des Abends, wenn das Duo von 360 GradEvent mit professionellen Choreografien, Überraschungseffekten und genau abgestimmte Feueranimationen begeistert.Ein weiteres Highlight ist die atemberaubende Licht- und Lasershow des Multimedia-Laser-Feuerkünstlers Jürgen Matkowitz, dem Inhaber von Apollo - Art of Laser and Fire. Die Zuschauer werden eine eigens auf die Pyro Games zugeschnittene und musiksynchrone Lasershow erleben, die den Spielort in ein optisches sowie musikalisches Szenario verwandelt. Die Magie von Laserlicht, Feuerzauber und Musik verschmelzen in Harmonie zu einem sehr wirkungsvollen Kunstwerk.Weitere Termine:*01.07.2017 Erfurt, Messe15.07.2017 Magdeburg, Elbauenpark22.07.2017 Lichterfeld, Besucherbergwerk F6029.07.2017 Mannheim, Maimarktgelände05.08.2017 Cleebronn, Erlebnispark Tripsdrill12.08.2017 Zinnowitz, Strand19.08.2017 Soltau, Heide Park Resort**26.08.2017 Rostock, IGA Park02.09.2017 Gräfenhainichen, Ferropolis09.09.2017 Norderstedt, Stadtpark16.09.2017 Schwerin, Am Schloss23.09.2017 Rüdersdorf, Museumspark30.09.2017 Bottrop, Parkplatz E des Movie Park Germany07.10.2017 Fürstenau, Fursten Forest14.10.2017 Neubrandenburg, Jahnsportforum21.10.2017 Dresden, Ostragehege28.10.2017 Chemnitz, Stausee Rabenstein31.10.2017 Leipzig, Alte Messe* Änderungen vorbehalten, Stand November 2016Die Tickets für das Duell der Extraklasse erhalten Interessierte an allen bekannten Vorverkaufsstellen, über die bundesweite Tickethotline 0180 – 6050400 oder auch online unter www.pyrogames.de. Weitere Informationen gibt es ebenfalls auf www.facebook.com/pyrogames1