Reise nach Helsinki und Tallinn

Deutsch-Finnischen-Gesellschaft, organisierte die DFG Gera e.V. für ihre Mitgliedervom 14.-18.06.2017, in Kooperation mit LOMO Reiseagentur, eine Reise zum Besuchder beiden nordischen Hauptstädte Helsinki und Tallinn.Von Berlin Tegel ging unser Flug nach Helsinki. Durch eine Stadtrundfahrt wurdenuns die Sehenswürdigkeiten der finnischen Hauptstadt gezeigt, die wir am nächsten Tag in eigener Initiative näher erkunden konnten.Am 3. Tag erreichten wir mit der Fähre die mittelalterliche estnische Hauptstadt Tallinn. Besonders reizvoll war ein Bummel durch die historische Altstadt, die seit 1997 zumUNESCO Weltkulturerbe gehört.Auf einer Fahrt mit dem Bus über Land konnte man die Schönheit der Natur bewundern.Zurück in Helsinki war ein zusätzlicher Höhepunkt der Besuch des romantischenStädtchens Porvoo, bekannt durch den Dom und die anschaulichen Gässchen.Nach der Rückkehr in die Heimat werden wir noch lange an die schöne und erlebnisreiche Reise denken.