Aschenputtel darf nicht in die Kirche gehen

Die Dresdner Sprecherin und Moderatorin Ines Hommann liest am 4. Advent, 18. Dezember, 15 Uhr, in der Weihnachtsausstellung des Museums Burg Posterstein wunderschöne Weihnachtsmärchen und Geschichten für Erwachsene und Kinder – unter anderem von den Gebrüdern Grimm, Ludwig Thoma und Charles Dickens. Aber natürlich wird auch das “Aschenputtel” von der tschechischen Nationaldichterin Božena Němcova (1820–1862) gelesen, das von der Grimmschen Version abweicht und die Vorlage für den weihnachtlichen Kultfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" bildete.In diesem Jahr verknüpft das Museum in seiner Weihnachtsausstellung "Weihnachten mit Aschenputtel – Böhmische Weihnachtskrippen" böhmische Krippen und Bräuchen mit dem Kunstmärchen "Aschenputtel" von Božena Němcová und dem Musenhof Löbichau der Herzogin von Kurland.Die Erschafferin der literarische Vorlage für den Märchenfilm “Drei Haselnüsse für Aschenbrödel”, die Autorin Božena Němcová, wuchs als Kind eines Kutschers und einer Wäscherin im Schloss Ratibořice auf. Die dortige Herzogin Wilhelmine von Sagan (1781–1839) förderte sie die in besonderem Maße, sodass sie eine gute Bildung erhielt. Um Božena Němcovás Herkunft ranken sich Gerüchte, dass sie eigentlich von adligen Eltern abstamme – beispielsweise von der jüngeren Schwester Wilhelmine von Sagans, Dorothée von Dino-Talleyrand (1793–1862). Deren Mutter wiederum war Anna Dorothea von Kurland (1761–1821), deren Musenhof Löbichau das Museum Burg Posterstein seit über 20 Jahren umfangreiche Forschungen widmet.Die Postersteiner Sonderausstellung zeigt tschechische Mais-, Porzellan-, Holz- und Papierkrippen, Baumschmuck aus Perlen und verwebt traditionelle böhmische Weihnachtsbräuche, die Božena Němcová in ihren Erinnerungen an ihre Großmutter festhielt, mit ihrer Version des bekannten Märchens "Aschenputtel". Im Gegensatz zum Grimmschen "Aschenputtel" oder Disneys Cinderella wünscht sich Nemcovás Aschenputtel nichts sehnlicher, als mit in die Kirche gehen zu dürfen. Dort ist natürlich auch jeden Sonntag der Prinz.Die Postersteiner Weihnachtsausstellung ist noch bis 8. Januar 2017 zu sehen.