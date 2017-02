Sankt Valentin – Konzert und Besinnung für Liebende



Am 14. Februar – am Tag der Liebenden und der auch ein Tag der Freundschaft sein kann – möchten wir Sie einladen, der wunderbaren Musik mit Panflöte und Gitarre von Eddy Soto aus Peru zu lauschen und sich einzustimmen auf einen schönen Abend mit dem Partner oder guten Freunden.

Ein liebevolles Arrangement von lateinamerikanischen, spanischen und englischen Balladen, die das Herz berühren, die eingehen, erwartet um 18.00 Uhr die Gäste in der wundervollen barocken Burgkirche in Posterstein.

Alle, die ihre erfüllte oder sehnsüchtig erhoffte Liebe unter den Schutz und Segen Gottes stellen wollen, sind dazu besonders am Valentinstag eingeladen. Ehepaare können ihr Eheversprechen erneuern und Verliebte können den Segen Gottes erbitten.

Der Valentinstag am 14. Februar gilt in einigen Ländern als Tag der Liebenden. Was bedeutet uns die Liebe? Wie wäre es ohne sie? Was wären wir ohne sie?

Seien Sie unsere Gäste, kommen Sie mit Ihrem Partner oder mit Freunden und Arbeitskollegen, versöhnen Sie sich mit einem Menschen, gedenken Sie auch einer früheren Liebe und freuen Sie sich über dieses wunderbare Gefühl, auch, wenn es der Vergangenheit angehören sollte. Jeder Mensch, der die Liebe erfahren durfte, ist ein reicher Mensch.

Nach dem musikalischen „Aperitif“ kann der Abend mit einem verführerischen Menü im Elegant-Hotel „Zur Burg“ in Posterstein gefeiert werden. Dort werden Sie um 19.00 Uhr mit einem Begrüßungscocktail erwartet. Für die Dame des Herzens stehen Rosen bereit.

Eintrittskarten und weitere Informationen gibt es beim Kartentelefon 034496 6510.