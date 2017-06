Streiflichter von der vierten Fête de la Musique 2017 in Gera

Gera : Markt |

Die vierte Auflage in Gera zog wieder Hunderte in das Geraer Stadtzentrum. Fast an jeder Ecke erklang Musik, Musik jedes Genre. Klassik, Chöre, Rockgruppen, Liedermacher, Jazz, Folklore usw. Für jeden war bestimmt etwas dabei. Auch der Gospelchor aus Weida und der Posaunenchor der Ev. Stadtkirchengemeinde Gera fanden ihre Zuhörer. Ein absolutes Highlight waren Nina, Anja und ihre Band JANH aus Dresden. An der Piazza drängelten sich die Zuhörer und blieben und blieben. Man wollte das gesamte Konzert der beiden Songwriterinnen hören. Unter den Besuchern immer präsent: Initiator Prof. Dr. Lothar Hoffmann, der zu Beginn der vierten Fete von Obermeisterin Dr. Viola Hahn zum Botschafter der Stadt Gera ernannt wurde.