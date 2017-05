Theatertipps zu Pfingsten in Altenburg und Gera

Gera : Bühnen der Stadt Gera |

Im Rahmen der LISZT-Biennale 2017 bringt das Thüringer Staatsballett Silvana Schröders Balletturaufführung Eine infernalische Reise/ Letzte Lieder heraus. Die Premiere ist am Freitag, 2. Juni, um 19:30 Uhr im Großen Haus der Bühnen der Stadt Gera.

Der zweiteilige, klassische Ballettabend basiert musikalisch auf der Dante-Sinfonie von Franz Liszt und den Vier letzten Liedern von Richard Strauss und setzt sich mit den Elementen des irdischen Lebens und dem Glauben an ein Leben nach dem Tod auseinander. Neben den Tänzerinnen und Tänzern des Staatsballetts sind das Philharmonische Orchester Altenburg-Gera unter Leitung von Generalmusikdirektor Laurent Wagner, die Damen des Opernchors in der Einstudierung von Chordirektor Holger Krause und die Sopranistin Anne Preuß an der Uraufführung beteiligt.

Franz Liszt diente Dante Alighieris Jahrhundertwerk Die göttliche Komödie als literarische Inspirationsquelle für seine 1857 in Dresden uraufgeführte Dante-Sinfonie. In dem Epos begibt sich Dante in Begleitung des antiken Dichters Vergil gedanklich auf eine weite Reise. Der Weg führt die beiden durch die Hölle und das Fegefeuer bis ins Paradies. Das Leben, so die Erkenntnis, endet nicht mit dem Tod. Das Wohlergehen der Menschen im Jenseits jedoch hängt von deren Verhalten im Diesseits ab. Silvana Schröder inszeniert den Weg vom Inferno über das Purgatorio bis hin zur Erlösungshoffnung des finalen Magnificat als eine infernalische Reise voller kraftvoller Gruppenchoreografien und poetischer Duette.

Tiefgreifende Fragen nach dem Sinn des Lebens und der Endlichkeit allen Seins stellt auch Richard Strauss in den Vier letzten Liedern, die er 1948 in Erwartung seines baldigen Todes zu Gedichten von Hermann Hesse und Joseph von Eichendorff komponierte. Als erstes deutsches Ballettensemble zeigt das Thüringer Staatsballett eine tänzerische Interpretation dieser vier so persönlichen wie virtuosen Lieder – „Frühling“, „September“, „Beim Schlafengehen“ und „Im Abendrot“, live interpretiert von der Sopranistin Anne Preuß.

Die Ausstattung für Bühne, Kostüme und Video übernimmt Andreas Auerbach. Karten sind noch erhältlich. Die nächste Vorstellung ist gleich am Sonntag, 4. Juni, 14:30 Uhr. Jeweils 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn lädt Dr. Daniel Siekhaus zur Einführung im Konzertsaal ein.



Die neue Produktion des Puppentheaters heißt Verbrechen. Am Freitag und Samstag jeweils 19.30 Uhr kann man frei nach den Erzählungen Grün und Fähner von Ferdinand von Schirach zwei Kriminalstücke in einer Fassung von Caren Pfeil auf der Bühne des Puppentheaters erleben. In der Inszenierung von Stefan Wey spielen Marcella von Jan, Sabine Schramm, Lys Schubert und Tobias Weishaupt. Für Bühne und Puppenbau zeichnet Christian Werdin verantwortlich, für die Musik Michael Krause.

Die beiden Erzählungen sind in der Sammlung von Kurzgeschichtenentnommen, die Ferdinand von Schirach basierend auf authentischen Fällen seiner Berufspraxis schrieb. Als Strafverteidiger versucht er, im möglichen Täter den Menschen zu sehen, die Motive der Tat zu ergründen und zu verstehen, Begriffe wie Verbrechen, Schuld und Strafe differenzierter zu definieren, als es eine Strafprozessordnung vermag.

Seine Geschichten sind keine fiktionalen Krimis, sondern reale Straftaten, die aber überall und jedem passieren könnten.

Ferdinand von Schirach (*1964) ist zum Bestsellerautor avanciert. Sein Stück Terror wurde in der Spielzeit 2015/16 an 16 Theatern gespielt und 2016 für das Fernsehen adaptiert.



Mit Sommertheater open air lässt das Schauspielensemble die Spielzeit leicht und mit viel Musik ausklingen. Gespielt wird auf dem Vorplatz der Bühne am Park. Basierend auf dem Libretto für Mozarts Oper Così fan tutte entwickelten Manuel Kressin und Olav Kröger die spritzig heitere Komödie „So machen’s alle“, die mit Charme und Komik beste Unterhaltung in lauen Sommernächten bieten will. In der Regie von Schauspieldirektor Bernhard Stengele spielen Anne Diemer, Vanessa Rose, Mechthild Scrobanita, Thorsten Dara, Ulrich Milde und Manuel Struffolino. Für die Ausstattung ist Marianne Hollenstein verantwortlich. Die Geraer Premiere am Pfingstsonntag, 4. Juni, 21 Uhr, ist fast ausverkauft. Für die nächste Vorstellung am Pfingstmontag um 20.00 Uhr sind noch Karten erhältlich. Die Musik macht die Gelato Band mit machen Olav Kröger an den Tasten, Katharina Brien am Saxophon und Philipp Reinheimer am Schlagzeug.

Was für ein Glück Ferrando (Thorsten Dara) und Guglielmo (Manuel Struffolino) doch haben, mit so außerordentlich liebenswerten und treuen Frauen liiert zu sein! Die Schwestern Dorabella (Vanessa Rose) und Fiordiligi (Anne Diemer) sind wunderschön und haben doch ihr Herz nur ihnen allein geschenkt, so prahlen die beiden Männer. Das erheitert und reizt Don Alfonso (Ulrich Milde), hat er doch, der weltgewandte Philosoph, ganz andere Erfahrungen mit den Frauen gemacht. Er bietet den Herren ein Spiel, um die Wahrheit zu entdecken: Ferrando und Guglielmo sollen sich von ihren Geliebten unter dem Vorwand verabschieden, in den Krieg ziehen zu müssen, um wenig später verkleidet zurückzukehren und die Treue ihrer Frauen auf die Probe zu stellen …

Bei einem Glas Wein oder Bier können die Besucher den Wirrungen der Liebe beiwohnen und auch für einen kleinen Imbiss ist gesorgt. Eine Band wird das Spektakel live mit Musik von Schauspielkapellmeister Olav Kröger begleiten, die vor allem an die eingängigen Rhythmen der 1950er Jahre erinnert.

Jeweils am Tag der Vorstellung wird bei ungewissem Wetter um 18 Uhr entschieden, ob open air auf dem Vorplatz der Bühne am Park gespielt werden kann oder ob die Aufführung in die Bühne am Park verlegt wird.

Karten für 16,- Euro auf jedem Platz sind an der Theaterkasse erhältlich, telefonische Reservierungen unter0365-8279105, online buchen unter www.tpthueringen.de



Altenburg

Auch die letzte theatrale Stadterkundung auf den Spuren jüdischen Lebens in Altenburg „Cohn Bucky Levy – Der Verlust“ am Freitag, 2. Juni, 19.30 Uhr ist ausverkauft.

Die Kulturstiftung des Bundes und die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) fördern das internationale Projekt des Schauspielensembles von Theater&Philharmonie Thüringen, das in Kooperation mit dem Jaffa Theatre und dem Qarar House for Music, Theatre and Arts über die Bühne geht. Vom 7. bis 12. September wird die Produktion dann in Tel Aviv gezeigt.



Am Pfingstwochenende lädt Theater&Philharmonie Thüringen gleich zweimal zum Schlosskonzert im Festsaal auf dem Altenburger Residenzschloss ein: am Samstag, 3. Juni, um 19:30 Uhr und am Pfingstmontag, 5. Juni, um 18:00 Uhr. Unter der Leitung von Thomas Wicklein musiziert das Philharmonische Orchester Altenburg-Gera.

Das 14. Philharmonische Schlosskonzert findet im Rahmen der Liszt Biennale 2017 statt und präsentiert Werke von drei Wunderkindern. Diese Komponisten waren nicht nur bereits in ihrer frühesten Kindheit hochbegabt, sondern auch das, was wir heute moderne Europäer nennen: Sie pflegten ihre kulturellen Wurzeln, aber genauso lebten und konzertierten sie in den kulturellen Zentren Europas.

Eines dieser Wunderkinder war natürlich Franz Liszt, der seine Jugend zur Ausbildung in Paris verbrachte. Mit 14 Jahren komponierte er seine erste Oper Don Sanche, deren Ouvertüre im Konzert zu erleben sein wird. Mit 22 Jahren schuf er sein Klavierkonzert Malédiction, das von dem Liszt-Spezialisten Rolf-Dieter Arens gespielt wird. Prof. Arens ist Initiator der Liszt Biennale.

Auch W. A. Mozart tobte sich früh auf dem Notenpapier aus, er begann mit 6 Jahren zu komponieren und unternahm erste Konzertreisen. Sein Klavierkonzert Nr. 9 ist ein frühes Meisterwerk, mit dessen Gefühlstiefe und melodischer Schönheit die junge Pianistin Dina Ivanova ihre Zuhörer verführen wird. Sie gewann jüngst den 2. Preis beim 8. Internationalen FRANZ LISZT Klavierwettbewerb Weimar – Bayreuth.

Felix Mendelssohn Bartholdy komponierte bereits im Alter von elf Jahren. Die sonntäglichen Matineen im Elternhaus boten Gelegenheit, diese Werke zu präsentieren. Für einen dieser Sonntage schuf er 1821 seine Streichersinfonie Nr. 2, die im herrlichen Festsaal besonders gut zur Geltung kommen wird.



Die Ballett-Premiere „Die kleine Meerjungfrau“ am Sonntag, 4. Juni, um 16 Uhr im Landestheater ist fast ausverkauft. Eltern, Geschwister, Großeltern, Onkel und Tanten haben sich längst Karten gesichert, um dabei zu sein, wenn ihre Kinder zeigen, woran sie seit über einem Jahr unermüdlich proben. Claudia Kupsch und Dagmar Stollberg haben für ihr Kinder- und Jugendballett eine Choreografie nach dem Märchen von Hans Christian Andersen geschaffen und dazu auf Musik von Edvard Grieg, Jean-Philippe Rameau, Jean Sibelius, Camille Saint-Saëns und Robert Schumann zurückgegriffen. Wie schon bei der zauberhaften Dornröschen-Produktion ist Hilke Förster für Bühne und Kostüme verantwortlich. Man darf gespannt sein, wie sich das 170 junge Tänzerinnen und Tänzer zählende Ensemble entwickelt hat.

„Weit draußen im Meer ist das Wasser so blau wie die Blätter der schönsten Kornblume und so klar wie das reinste Glas ...“ Mit diesen Worten beginnt eines der zauberhaftesten Märchen des dänischen Dichters Hans Christian Andersen. Die kleine Meerjungfrau feiert ihren 15. Geburtstag und darf endlich sehen, was sich über der Meeresoberfläche, jenseits des Reiches ihres Vaters befindet. Sie träumt davon, wie ein Mensch zu sein und auf zwei Beinen zu tanzen. Bei ihrem Ausflug an die Meeresoberfläche verliebt sie sich in einen Prinzen, den sie vor dem Ertrinken rettet. Von nun an lässt sie der Wunsch nicht mehr los, in der Menschenwelt ihr Glück zu finden. Und so macht sie sich auf den Weg zur Meerhexe.

Andersens Märchen stellt der kleinen Meerjungfrau und uns grundlegende Fragen:

Wie wollen wir leben und um welchen Preis? Wo finden wir unser Glück?

Eine zweite und letzte Aufführung der „Kleinen Meerjungfrau“ in dieser Spielzeit ist am Donnerstag, 8. Juni, um 18.00 Uhr im Landestheater Altenburg. Karten dafür sind noch vorhanden.



Die Theaterkasse öffnet jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn in der jeweiligen Spielstätte, Telefon 03447-585177, auch am Abend auf dem Schloss, online buchen unter www.tpthueringen.de