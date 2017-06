Theatertipps zum Wochenede 23. bis 25. Juni

Gera : Bühnen der Stadt Gera |

Was ist der Sommer ohne ein Freiluftkonzert? Ein laues Lüftchen umspielt die Zuhörer, während die mitreißenden Klänge des Orchesters in den funkelnden Sternenhimmel emporsteigen... Zu diesem Erlebnis lädt das Philharmonische Orchester Altenburg-Gera gemeinsam mit Generalmusikdirektor Laurent Wagner nochmals am Freitag, 23. Juni, um 21:00 Uhr, in den Hofwiesenpark Gera ein.

Vor romantischer Kulisse erklingen in diesem Jahr mitreißende Rhythmen zweier berühmter amerikanischer Komponisten des frühen 20. Jahrhundert: George Gershwin (1898-1937) und Leonard Bernstein (1918-1990).

Das Klarinettenglissando der Rhapsody in Blue ist zum Inbegriff von Gershwins Musik geworden. Er verstand es wie kein anderer, Jazz und Klassik zu verschmelzen: sein Klavierkonzert F-Dur, das Blues und Ragtime mit klassischer Form und Virtuosität verknüpft, wurde 1925 in der Carnegie Hall uraufgeführt. Ein ebenso origineller Komponist war Bernstein. Die Ouvertüre der Operette Candide verbindet die Melodien von „Oh, Happy We“ oder „Glitter and Be Gay“ und spielt mit fetzigen Rhythmen. Die musikalisch raffinierten Tanzszenen des Musicals West Side Story beschwören die brodelnde Klangwelt der Großstadt herauf und lassen durch ihre rhythmische Intensität niemanden kalt. Der Solist des Abends ist der Hamburger Pianist Sebastian Knauer. Sein Markenzeichen ist höchste Musikalität bei gleichzeitig seriös wirkendem „Understatement“; er lässt das Klavier singen.

Bei schlechtem Wetter findet das Konzert am Freitag im Kultur- und Kongresszentrum statt.



Noch einmal große Oper vor der Sommerpause steht mit „Masepa“ am Samstag, 24. Juni, um 19.30 Uhr auf dem Spielplan im Großen Haus. Die 1884 in Moskau uraufgeführte, von großer Leidenschaft und Tragik geprägte Oper von Peter Tschaikowski (1840-1893) inszenierte Generalintendant Kay Kuntze. Das Libretto schrieben Tschaikowski und Viktor Burenin nach dem Poem Poltawa von Alexander Puschkin. 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn lädt Chefdramaturg Felix Eckerele zur Einführung in den Konzertsaal ein.

Die Musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Laurent Wagner. Bühnenbild und Kostüme entwarf Martin Fischer. Der Opernchor singt in der Einstudierung von Chordirektor Holger Krause. ·

In den Partien: Masepa: Johannes Beck, Kotschubej: Ulrich Burdack, Ljubow: Christel Loetzsch,, Maria: Anne Preuß , Andrej: Hans-Georg Priese , Orlik: Andrii Chakov, Kosak: Alexander Voigt. Es wird in deutscher Sprache gesungen.

Iwan Mazepa lebte tatsächlich. Als Hetman der ukrainischen Kosaken kämpfte er auf Seiten Polens und Schwedens für die Unabhängigkeit der Ukraine von Russland. Das Opernszenario zeigt Masepa als Machtpolitiker, der sich in sein Patenkind, Tochter seines Freundes Kotschubej, verliebt hat. Maria erwidert zum Entsetzen der Eltern diese Liebe. Vor die Wahl gestellt, entscheidet sie sich für Mazepa. Kotschubej schwört Rache und hinterbringt dem Zaren Mazepas Verrat. Masepa jedoch gelingt es, Kotschubej als Verleumder darzustellen und ihn in seine Hand zu bekommen. Er lässt ihn hinrichten und wagt wenig später doch den Aufstand gegen Peter den Großen. Der Kampf endet mit seiner Niederlage und Flucht. Er hat das Leben seiner jungen Frau und deren Familie, seines Volkes und letztlich auch sein eigenes ruiniert.





Altenburg

Ein heißer Tipp für enthusiastische Musikfreunde: beginnen Sie den Sonntag 11 Uhr mit einem Kammerkonzert neuer Musik im Lindenau-Museum und lassen Sie ihn beschwingt beim Bauernhofkonzert um 15 Uhr im Herrenhaus Oberzetzscha ausklingen.



ZUGEWANDT! Ist das Motto des letzten Kammerkonzerts der Spielzeit, und so wie die Musiker und Musikerinnen den unbekannten Werken offen entgegentreten, so fühlen auch Sie sich herzlich dazu eingeladen, mit Neugier und Entdeckerfreude der Neusten Musik aus Ihrer Region zu begegnen.

Andreas Ebert, dem Publikum von Theater&Philharmonie Thüringen bestens bekannt als langjähriger Oboist im Philharmonischen Orchester, ist eine Koryphäe auf dem weiten Feld der zeitgenössischen Musik. Dank seines eigenen Verlags weiß er um die Vielfalt der spannenden Komponisten der Region und fördert sie mit großem Engagement.

Gemeinsam mit Andreas Ebert und Musikern des Philharmonischen Orchesters steht darum das 5. Kammerkonzert am Sonntag, 25. Juni, um 11:00 Uhr auch ganz im Zeichen der Neuen Musik aus Thüringen, Sachsen und – auch das wird sich erklären – aus Sizilien. Im Lindenau-Museum erklingen Werke von Erhard Fietz (1934-2007), Anette Schneider (*1966), Joe Schittino (*1977), Karl Ottomar Treibmann (1936-2017), Günther Witschurke (*1937) und nicht zuletzt auch vom Schauspielkapellmeister Olav Kröger (*1965).

Es musizieren Annette Schneider (Mandoline), Petra Hetzel (Gitarre), Kathrin Osten (Flöte), Olav Kröger (Klavier) und weitere Mitglieder des Philharmonischen Orchesters Altenburg-Gera, Andreas Ebert moderiert das Programm.



Mit einem Bauernhofkonzert endet die Spielzeit 2016/2017 bei Theater&Philharmonie Thüringen. Am Sonntag, 25. Juni, um 15.00 Uhr spielt die Musik am Renaissance Herrenhaus Oberzetzscha (Zschernitzscher Str. 69, 04600 Altenburg)

Das Philharmonische Orchester Altenburg-Gera musiziert vor dieser imposanten Kulisse unter der Leitung von Kapellmeister Thomas Wicklein, der auch die Moderation übernimmt.

Die Solisten sind Claudia Müller, Anne Preuß, Kai Wefer und der neuengagierte Tenor János Ocsovai. Das bunte und heitere Programm reicht von schwungvollen Orchesterstücken, über Oper und Operette bis Musical und wird die Musikfreunde schon auf Inszenierungen der kommenden Saison einstimmen. So tritt Kai Wefer gleich mit dem Titelsong des Webber-Musicals „Sunset Boulevard“, das am 24. September in Altenburg seine Premiere erlebt, auf. Mit der Arie des Belmonte aus Mozarts „Entführung aus dem Serail“ und als Hans in Smetanas „Verkaufter Braut“ stellt sich János Ocsovai vor. Das Orchester wird musikalisch auf die Premiere des Puppentheaters „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und das Ballett „Der Nussknacker“ aufmerksam machen. Dies und noch vielmehr kann man bei Kaffee und Kuchen unter Bäumen bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein genießen!

Karten sind an den Theaterkassen in Altenburg (Telefon 03447-585177) und Gera (Telefon 0365-8279105) erhältlich oder unmittelbar vorm Konzert an Ort und Stelle bis die Kapazitäten erschöpft sind! Die Konzerte sind außerordentlich gefragt. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Altenburger Bauernhöfe e. V. statt.



Die Theaterkassen in den jeweiligen Spielstätten öffnen eine Stunde vor Vorstellungsbeginn, telefonische Reservierungen unter 0365-8279105 oder 03447-585177, online buchen unter www.tpthueingen.de