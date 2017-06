Theatertipps zum Wochenende 16. - 18. Juni

Gera : Bühne am Park |

Zu Sommertheater open air lädt das Schauspielensemble nur am Freitag und Samstag jeweils 21 Uhr ein. Gespielt wird auf dem Vorplatz der Bühne am Park Gera. Basierend auf dem Libretto für Mozarts Oper Così fan tutte entwickelten Manuel Kressin und Olav Kröger die spritzig heitere Komödie „So machen’s alle“ mit viel Musik, live gespielt von der Gelato Band mit Olav Kröger an den Tasten, Katharina Brien am Saxophon und Philipp Reinheimer am Schlagzeug.

Was für ein Glück Ferrando (Thorsten Dara) und Guglielmo (Manuel Struffolino) doch haben, mit so außerordentlich liebenswerten und treuen Frauen liiert zu sein! Die Schwestern Dorabella (Vanessa Rose) und Fiordiligi (Anne Diemer) sind wunderschön und haben doch ihr Herz nur ihnen allein geschenkt, so prahlen die beiden Männer. Das erheitert und reizt Don Alfonso (Ulrich Milde), hat er doch, der weltgewandte Philosoph, ganz andere Erfahrungen mit den Frauen gemacht. Er bietet den Herren ein Spiel, um die Wahrheit zu entdecken: Ferrando und Guglielmo sollen sich von ihren Geliebten unter dem Vorwand verabschieden, in den Krieg ziehen zu müssen, um wenig später verkleidet zurückzukehren und die Treue ihrer Frauen auf die Probe zu stellen …

Bei einem Glas Wein oder Bier können die Besucher den Wirrungen der Liebe beiwohnen und auch für einen kleinen Imbiss ist gesorgt.

Jeweils am Tag der Vorstellung wird bei ungewissem Wetter um 18 bzw. 17 Uhr entschieden, ob open air auf dem Vorplatz der Bühne am Park gespielt werden kann oder ob die Aufführung in die Bühne am Park verlegt wird.

Karten für 16,- Euro auf jedem Platz sind an der Theaterkasse erhältlich, telefonische Reservierungen unter0365-8279105, online buchen unter www.tpthueringen.de



Holk Freytags poetische Inszenierung „Seide“ nach dem bekannten Roman von Alessandro Baricco steht nur am Samstag um 19.30 Uhr auf dem Spielplan im Puppentheater. Folgen Sie Hervé Joncour, der Mitte des 19. Jahrhunderts immer wieder von Frankreich in das ferne Japan reist, um Seidenraupeneier zu kaufen auf seinem geheimnisvollen und wundersamen Weg. Dort begegnet er unbekannten Traditionen, neuen Klängen und dem faszinierenden Blick einer Dame und erfährt Dinge über die Liebe, von denen er nichts wusste… Es spielen Sabine Schramm und Lutz Großmann.

Am Samstag möchte das Puppentheaterensemble sein erwachsenes Publikum in den Sommer verabschieden. Der Park vor dem Puppentheater verwandelt sich dazu in einen lauschigen Platz mit Openair-Bühne. Für Speis und Trank ist gesorgt. Ab 18:30 Uhr ist Einlass. Eine Karte für die Sommernacht am Gustav-Henning-Platz kaufen, bedeutet an diesem Abend zwei Veranstaltungen genießen! Denn 21:30 Uhr folgt nach der Vorstellung im Haus auf der Openair-Bühne mit „Halbseidenes“ Musikalisch-Literarisches zur Nacht mit Kai Wefer und Tim Heilmann, in Begleitung von Cindy Weinhold.

Seit der Spielzeit 2011/12 ist der Bassbariton Kai Wefer auf der Musiktheaterbühne in Gera zu Hause. Dem Publikum ist er durch Partien, wie Caspar im Freischütz oder Caractacus Potts im Familienmusical Tschitti Tschitti Bäng Bäng bekannt. Beim Adventskalender im Puppentheater ist er mit seiner Ukulele auf den 24. Dezember abonniert. Gemeinsam mit dem Puppentheater-Regisseur Tim Heilmann – der in Gera u. a. An der Arche um Acht, Gefährliche Liebschaften und Piratenmolly Ahoi! inszeniert hat – gibt er zur Sommernacht ein Musikprogramm der besonderen Art. Begleitet von der Jazz-Pianistin Cindy Weinhold aus Weimar präsentieren die Herren auf der Openair-Bühne heiteres bis absurdes, romantisches bis klassisches Liedgut und stimmen so auf den Sommer ein.



Altenburg

Im Landestheater klingt der Musical Sommer an diesem Wochenende aus. Einsteigen ins „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ heißt es am Freitag, 16. Juni, um 19.30 Uhr. Wenige Plätze sind noch frei!

Ob als Kinderbuch-Klassiker, als Musical-Fantasyfilm mit der schmissigen Musik der Sherman-Brüder oder seit 2002 als erfolgreiches Musical am Londoner West End und am New Yorker Broadway: Tschitti Tschitti Bäng Bäng fasziniert Jung und Alt – so auch die Inszenierung des Familienmusicals von Kay Kuntze in der fantastischen Ausstattung von Ducan Hayler .

Jemima und Jeremy spielen am liebsten auf dem kaputten Rennwagen ihres Nachbarn (Peter Prautsch). Doch dieser soll eines Tages an einen Schrotthändler (Peter Werner-Ranke) verkauft werden – sehr zum Entsetzen der beiden Kinder. Caractacus Potts (Kai Wefer), alleinerziehender Vater der beiden und pfiffiger Erfinder, erwirbt den Boliden und repariert ihn. Wegen der sonderbaren Geräusche, die das Auto beim Fahren macht, bekommt es den Namen „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“. Doch das Wunderauto, das fliegen und schwimmen kann, weckt auch die Begehrlichkeiten anderer….



Das Kammermusical „Die letzten fünf Jahre“ ist am Samstag, 17. Juni, um 19.30 Uhr zum letzten Mal im Heizhaus zu sehen. Dafür gilt die Offerte TheaterJOKER, d.h. jede Karte ist zum Preis von 8,- Euro zu haben. Für sein 2001 in Chicago uraufgeführtes Musical wählte Jason Robert Brown (*1970) eine ungewöhnliche Dramaturgie: Jamie (Alexander Voigt) und Catherine (Claudia Müller-Kretschmer) erzählen jeweils ihre Perspektive ihrer Liebes- und Ehegeschichte ausschließlich in Songs: Jamie macht dies chronologisch vom ersten Kennenlernen bis zum Ende der Ehe – Catherine rückwärts, von der Trennung bis zum ersten Rendezvous. Daraus bezieht das Musical seinen besonderen Reiz. Browns teils lyrisch-sehnsuchtsvolle, teils jazzige Musik, die die Gemütszustände der beiden Protagonisten stets treffend ausleuchtet, nimmt Anleihen bei Swing, Gospel, Folk-Rock und Blues. Die musikalische Leitung hat Thomas Wicklein.



Zum Abschluss am Sonntag, 18. Juni, treten „Jekyll & Hyde“ gleich zweimal auf: um 14.30 Uhr und um 19.00 Uhr. Dr. Henry Jekyll führt riskante Experimente durch: er will das Böse und das Gute im Menschen trennen. Zu diesem Zweck hat er ein Mittel entwickelt, das er jedoch nicht an seinen Patienten testen darf. Überzeugt vom Erfolg seines Mittels und zum Beweis von dessen Wirkung, testet er es heimlich an sich selbst. Die Droge verwandelt Dr. Jekyll in Mr. Edward Hyde. Hyde ist unberechenbar: Er mordet und vergreift sich an der Prostituierten Lucy. Letztendlich kann Jekyll sich nicht mehr gegen Hyde durchsetzen …

Das Musical basiert auf der Novelle „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ von Robert Louis Stevenson und wurde für die Bühne konzipiert von Steve Cuden und Frank Wildhorn. Buch und Liedtexte sind von Leslie Bricusse, die Musik von Frank Wildhorn, die Orchestrierung von Kim Scharnberg, Arrangements von Jason Howland.

Für Theater&Philharmonie Thüringen setzte es Generalintendant Kay Kuntze in der Ausstattung von Duncan Hayler in Szene. Die musikalische Leitung hat Thomas Wicklein.



Karten sind an den Theaterkassen erhältlich, telefonische Reservierungen unter 03447-585177 oder 0365-8279105, online buchen unter www.tpthueringen.de