Vom Reden und Schweigen und den Monstern in der Nacht

Gera : Puppentheater Gera |

Die erste Premiere der Spielzeit im Puppentheater Gera ist am Samstag, 23. September, um 16:00 Uhr „Der mit dem Fuchs spricht“ für Kinder ab 7 Jahre.

„Riechen ist besser als gucken, vor allem im Dunkeln“, sagt der 10-jährige Junge, der sich selbst den Namen Nase gegeben hat. Er lebt in einem ausgedienten Bus auf einem Autofriedhof. Warum? Darüber spricht er nicht gern. Wenn er sich allein fühlt, redet er mit dem Fuchs, der schon lange sein Freund ist, auch als er noch Zuhause gewohnt hat. Doch dann war Onkel Sven bei ihnen eingezogen. Eines Nachts war er in Nases Bett gekommen, und dann immer wieder. Da war Nase abgehauen. Auf dem Friedhof fühlt er sich sicher. Doch eines Abends schleicht ein Mensch zwischen den alten Bussen umher, der Clown. Auch er ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause.



Das Stück soll Kinder in der Wahrnehmung ihrer Bedürfnisse und Grenzen stärken. Die Entscheidung des Jungen, von seiner Familie wegzugehen fordert Selbstvertrauen und dient als eigener Schutz. In der ungewöhnlichen Begegnung mit dem Clown lernt der Junge, wie hilfreich und heilend menschliche Gemeinschaft sein kann, wie Vertrauen wieder möglich wird.



Der mit dem Fuchs spricht tourte als Stück für zwei Schauspieler mehrere Jahre durch Deutschland und wurde im Dezember 2015 auch als Gastspiel in Gera gezeigt. Nun hat Caren Pfeil das Manuskript für einen Puppenspieler adaptiert, sodass das Stück nicht nur regelmäßig im Spielplan gezeigt werden kann, sondern durch eine Neuinszenierung und den Wechsel des Genres auch eine neue künstlerische und erzählerische Qualität gewinnt.



In der Inszenierung Caren Pfeil spielt Tobias Weishaupt. Puppen, Bühne, Kostüme verantwortet Christian Werdin. Die Premiere ist am Samstag, 23. September, um 16:00 Uhr im Puppentheater Gera. Weitere Vorstellungen: 26., 27. Sept. 10 Uhr, 28. Sept. 10 und 18 Uhr, 30. Sept. 19.30 Uhr, 1. Okt. 16 Uhr.

Altenburger Premiere am 9. Nov. 10 Uhr, 12. Nov. 16 Uhr.



Karten an der Theaterkasse, telefonische Reservierungen unter 0365 8279105 oder 03447 585160