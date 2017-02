Wie pinkelt ein Ritter in Rüstung? – Winterferienprogramm auf Burg Posterstein

Kleine Schatzsuchen für Familien mit Kindern bietet das Museum Burg Posterstein von 7. bis 17. Februar 2017, dienstags bis freitags, immer 10.30 Uhr und 14.30 Uhr, an. Am Beispiel von drei Stationen in der Burg gehen die Kinder einer wichtigen Frage nach: Wie konnte ein Ritter in voller Rüstung aufs Klo gehen? Dabei erfahren sie allerhand über das Leben im Mittelalter.

Zeitpunkt: dienstags–freitags,jeweils 10.30 + 14.30 UhrDauer: ca. 20 MinutenPreis: Zum normalen Eintritt kommt pro Familie eine „Geisterkarte“ in Höhe von 2 Euro.Voranmeldung nicht notwendig.ab 1. Oktober 2017Die Frage nach dem Rittergeschäft schickte übrigens der 8-jährige Moritz per „Helm-Post“ an die Burggespenster Posti und Stein. Im Vorfeld der Familienausstellung „Die Kinderburg – Auf den Spuren von Rittern und Salondamen“ dürfen Kinder Fragen stellen. Burggespenst Posti und Drache Stein antworten persönlich per Post oder E-Mail und veröffentlichen die Antwort auf dem Blog des Museums