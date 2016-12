Benennung der weltweit ersten „Straße des Jugendrotkreuzes“ in der Stadt Münchenbernsdorf

Vor einem halben Jahr hat der Stadtrat von Münchenbernsdorf einstimmig zugestimmt, dass die bisher namenlose städtische Straße zwischen Alfred-Brehm-Straße und Rodaer Straße zur Straße des Jugendrotkreuzes gewidmet wird. Dies ist der erste Straßennamen seiner Art überhaupt in Deutschland und wohl auch weltweit. Jedoch ist dem viel Arbeit vorausgegangen. Nach der Beschlussfassung erfolgte eine umfangreiche Sanierung des Gehweges durch den städtischen Bauhof, die formelle Veröffentlichung und Auslegung der Straßenwidmung, die Bestellung der überlangen Straßenschilder und nun endlich deren Montage. Dafür gilt der größte Dank allen Beteiligten in der Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf, den Mitarbeitern des Bauhofes und der Zimmerei Kertscher. Letztere übernahmen großzügig die Kosten der Straßenbeschilderung. Pünktlich zum 115-jährigen Bestehen des DRK-Ortsverbandes Münchenbernsdorf im Dezember 2016 wurden alle Arbeiten für eine eigene Straße abgeschlossen. „Wir planen im Frühsommer 2017 eine offizielle Straßeneinweihungsfeier mit all unsere Mitgliedern, Förderern und Freunden“, so die stolze Ausbildungsleiterin des Jugendrotkreuzes Petra Gerlach.Bildunterschrift: Ulli Schäfer Kreisleiter des Jugendrotkreuzes und Mitglied im DRK-Kreisvorstand sowie die Ausbildungsleiterin im DRK Münchenbernsdorf, Petra Gerlach, freuen sich stellvertretend für den etwa100 mitgliederstarken Ortsverband, dass all die umfangreichen Arbeiten zur wohl weltweit ersten Straße des Jugendrotkreuzes abgeschlossen sind.