Gera : BStU, Außenstelle Gera |

Aufgegriffen: Geschichten aus den Stasi-Akten

Führung und Film im Stasi-Unterlagen-Archiv



Lange Gänge mit Archivregalen, Akten, Karteikarten, Fotos und Tonbändern, die das Ausmaß des Spitzelapparats in der DDR zeigen. Der Kurzfilm „Die Akten sind offen“ beleuchtet die Geschichte und Arbeit des Stasi-Unterlagen-Archivs. Wie ist es entstanden? Welche Hindernisse gab es? Wie wurden die Akten den Bürgern zugänglich gemacht? Im Film kommt zudem Wolf Biermann zu Wort, der über seine Erfahrungen im Zuge der Aktenöffnung berichtet.



Die Außenstelle Gera des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU) lädt am Mittwoch, 6. September 2017, ab 16.00 Uhr zu Führung und Film in ihr Archiv ein. Im Rahmen der Archivführung haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, einen Eindruck von den Stasi-Hinterlassenschaften im ehemaligen Bezirk Gera zu gewinnen und sich über die geheimpolizeiliche Arbeit in ihrer Region zu informieren. Gemeinsam wird unter anderem ein Blick in die ehemalige Postkontrolle geworfen, wo über 500.000 Personen mit ihren Adressen und Zuschriften erfasst sind.



Im Anschluss in der Veranstaltungsreihe „Aufgegriffen: Geschichten aus den Stasi-Akten“ wird der Kurzfilm „Die Akten sind offen“ gezeigt.



Zeit: Mittwoch, 6. September 2017

16.00 Uhr „Unterwegs im Stasi-Unterlagen-Archiv“ Führung

17.00 Uhr „Die Akten sind offen“ Film

Ort: BStU-Außenstelle Gera, Haus 3

Hermann-Drechsler-Str. 1, 07548 Gera



Der Eintritt ist frei.