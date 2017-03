Gera : BStU, Außenstelle Gera |

Lesung, Archivführung und Sonderausstellung



Im Zug von Sofia nach Budapest kommt eine DDR-Bürgerin mit einem Österreicher ins Gespräch. Sie erzählt von ihrem missglückten Fluchtversuch und ihrer Angst vor Verhaftung. Spontan treffen beide eine Entscheidung – die Frau soll sich in seinem Reisekoffer verstecken und bis Wien weiterfahren. Als die Kontrollen im Zugabteil beginnen, fällt den Kontrolleuren auf, dass sich etwas im Koffer bewegt.

Die Geschichte des Fluchtversuchs sowie das weitere Schicksal der Frau und ihrer Familie stehen im Fokus der Lesung.



Im Anschluss an eine Archivführung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Aufgegriffen – Geschichten aus den Stasi-Akten“ eine Lesung zum Thema Fluchtversuche mit dem Titel „Die Frau im Koffer“ statt.



Noch bis zum 07. April 2017 zeigen wir die Sonderausstellung „Exit. Reise ohne Rückkehr“. Die Ausstellung erzählt die Lebensgeschichten von sieben Ostdeutschen, die in den 1970er- und 80er- Jahren in die Bundesrepublik übersiedelten.



Bei Vorlage des Personalausweises oder Reisepasses können direkt vor Ort Anträge auf Akteneinsicht gestellt werden.



Zeit: Mittwoch, 05. April 2017



16.00 Uhr „Unterwegs im Stasi-Unterlagen-Archiv“ Führung

17.00 Uhr „Die Frau im Koffer“ Lesung



Ort: BStU-Außenstelle Gera, Haus 3

Hermann-Drechsler-Str. 1, 07548 Gera



Der Eintritt ist frei.