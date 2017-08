Gera : BStU, Außenstelle Gera |

Unterwegs im Stasi-Unterlagen-Archiv in Gera



Interessierte Seniorinnen und Senioren lädt die Außenstelle Gera des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU) am 28.11.2017 um 10.00 Uhr zu einer Führung durch das Stasi-Unterlagen-Archiv Gera ein. Am historischen Ort der ehemaligen Bezirksverwaltung der DDR-Staatssicherheit erfahren die Besucherinnen und Besucher Wissenswertes über das Wirken und die Arbeitsweise dieser Geheimpolizei. Welche Rolle spielte die Stasi im täglichen Leben? Wie arbeitete die Geheimpolizei, welchen Einfluss übte sie aus? Wie werden heute die Akten genutzt?



Diese spezielle Führung für Senioren geht besonders auf deren Bedürfnisse ein. An den einzelnen Stationen – Kartei, Postkontrolle, Archiv – stehen Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Ein Fahrstuhl ermöglicht den barrierefreien Zugang zu allen Etagen.



Im Anschluss an die Führung kann ein Antrag auf Akteneinsicht gestellt werden. Dazu ist ein Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass) erforderlich. Die BStU-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter beraten und sind beim Ausfüllen behilflich.



Bei Gruppen ab 20 Personen wird um vorherige Anmeldung gebeten.



Zeit: Dienstag, 28. November 2017, 10.00 Uhr



Ort: BStU-Außenstelle Gera, Haus 3

Hermann-Drechsler-Str. 1, 07548 Gera



Der Eintritt ist frei.