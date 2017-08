Gera : BStU, Außenstelle Gera |

Führung und Lesung „Aufgegriffen: Geschichten aus den Stasi-Akten“



Schlüssel entwenden und kopieren oder sich mit Werkzeugen Zugang zu Wohnungen verschaffen: Geheime Wohnungsdurchsuchungen gehörten zu den Arbeitsmethoden der DDR-Staatssicherheit. Sie plante diese akribisch und beobachtete im Vorfeld die Betroffenen und ihr Umfeld – und das, obwohl die Verfassung der DDR die Unverletzbarkeit der Wohnung garantierte. Während die einen Stasi-Mitarbeiter die Zugangswege sicherten, durchsuchten andere die Räumlichkeiten, fotografierten und dokumentierten die Ergebnisse und sicherten Beweise.



Die Außenstelle Gera des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU) lädt am Mittwoch, 4. Oktober 2017, ab 16.00 Uhr zur Führung und Lesung in ihr Archiv ein. Im Rahmen der Archivführung haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, einen Eindruck von den Stasi-Hinterlassenschaften im ehemaligen Bezirk Gera zu gewinnen und sich über die geheimpolizeiliche Arbeit in ihrer Region zu informieren. Gemeinsam wird unter anderem ein Blick in die ehemalige Postkontrolle geworfen, wo über 500.000 Personen mit ihren Adressen und Zuschriften erfasst sind.

Im Anschluss findet die Lesung „Geheime Wohnungsdurchsuchung“ aus der Veranstaltungsreihe „Aufgegriffen: Geschichten aus den Stasi-Akten“ statt.



Zeit: Mittwoch, 4. Oktober 2017

16.00 Uhr „Unterwegs im Stasi-Unterlagen-Archiv“ Führung

17.00 Uhr „Geheime Wohnungsdurchsuchungen“ Lesung

Ort: BStU-Außenstelle Gera, Haus 3

Hermann-Drechsler-Str. 1, 07548 Gera



Der Eintritt ist frei.