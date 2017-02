Gera : private fachschule wirtschaft und soziales |

Schule als gesunder Lebensraum Die Auseinandersetzung mit dem Thema "Gesundheit" erweist sich aufgrund der Zunahme gesundheitlicher Probleme schon bei jungen Menschen als unumgänglich.

Die Private Fachschule für Wirtschaft und Soziales (Keplerstraße 48) arbeitet von daher auf der Grundlage eines Gesundheitskonzeptes, das neben der präventiven Arbeit und der Gesundheitsbildung, die Schule vorallem als gesunden Lebensraum versteht. Ein solches Schulklima zu schaffen und zu erhalten, braucht die Zusammenarbeit von Lehrern, Eltern und Schülern.

Uns geht es dabei darum, Ressourcen und Interessen der Schüler zu ergründen, Stärken zu fördern und neue Ansätze fächerübergreifend und lebensweltbezogen zu vermitteln.

Eine gesunde Lebensweise und ein gesundes Selbstverständnis soll sich zum elementaren Bestandteil der beruflichen und personalen Handlungskompetenz unserer Schüler entwickeln.

#gesundlernen Am 17.02.2017 präsentieren Schüler und Lehrer unserer Schule im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowohl ihre Ausbildungsrichtungen als auch die Ergebnisse unserer Thementage "#gesundlernen", in denen die Schüler sich gemeinsam mit den Lehrern ausbildungsübergreifend in verschiedenen Projekten ausprobieren und verwirklichen können.



Wer sich interessiert für unser Konzept und unsere Ausbildungen zum Sozialbetreuer, Sozialassistenten, zur Kosmetikerin, zum Podologen, Erzieher, Heilerziehiungspfleger oder Heilpädagogen(berufbegleitend) ist herzlich eingeladen. Für Kinderbetreuung ist gesorgt!