Mehr Zuwendung statt Apparatemedizin: Palliativmediziner Thöns kommt am 3. März nach Gera

Für ein Umdenken plädiert der Palliativmediziner Dr. Matthias Thöns, wenn es um die Versorung Schwerkranker am Lebensende geht. Mehr menschliche Zuwendung statt Apparatemedizin fordert Thöns in seinem Buch ­„Patient ohne Verfügung: Das Geschäft mit dem Lebensende“, das es auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat. Daraus liest er am 3. März in der Geraer Stadt- und Regionalbibliothek . Auf meinAnzeiger skizziert der Arzt im Voraus seine Ansichten.Tod ist nie Routine. Wir begleiten so viele Menschen im Team, dass da jeden Tag einer stirbt. Für viele unserer Patienten ist der Tod aber nicht der Hauptfeind, sondern die Angst vor Leiden. Die gut zu behandeln, gehört für uns zur Routine. Wir halten gute Leidenslinderung für ein Menschenrecht.Ja, denn entgegen landläufiger Meinung ist die Begleitung Sterbender eine sehr erfüllende Tätigkeit. Wenn Leiden und Ängste reduziert sind, wird die letzte Lebensphase oftmals eine sehr schöne. Viele Familien sagen uns gar, dass es die schönste­ ­gemeinsame Zeit war.Das ist gut nachvollziehbar. Wenn Hoffnung auf Wiederherstellung oder gar Genesung besteht, ist das auch richtig. Anders verhält es sich, wenn diese Hoffnung nach menschlichem Ermessen nicht mehr besteht. Da hilft das ehrliche Gespräch und die Ermittlung der Wünsche des Betroffenen.Als Angehöriger hat man nicht mehr oder weniger Rechte als jeder Fremde. Man kann also praktisch nichts unternehmen. Erst wenn man vom Patienten als „Vorsorgebevollmächtiger“ benannt ist, darf und muss man handeln. Hier hat man ein Recht auf verständliche Informationen über erreichbare Therapieziele und muss dann entscheiden, ob eine Maßnahme im Sinne des Patienten ist.Viele strittige Behandlungen sind in erster Linie Maßnahmen der Intensivmedizin, die ursprünglich den Patienten über eine Krisenphase helfen sollten. Sinnlos werden sie, wenn dieses Ziel nicht mehr erreicht werden kann. Ein Beispiel: Künstliche Ernährung oder Beatmung helfen, nach einer großen Operation gesund zu werden. Sie helfen nicht, wenn sie einen hoffnungslosen Zustand in die Länge ziehen. Für den Behandler kann das hingegen äußerst lukrativ sein. Für eine 24-Stunden-Beatmung zahlt die Krankenkasse 23 426 Euro.Bei kritischen Behandlungen sollte man sich eine Zweitmeinung von einem an der Behandlung nicht beteilitgen Arzt einholen. Das kann der vertraute Hausarzt sein oder ein entsprechender Facharzt. Gute Ärzte werden das begrüßen.Die Probleme habe ich nicht konstruiert. Auch die Bundesärztekammer, der Deutsche Ethikrat oder die deutsche Gesellschaft für innere Medizin haben dies erkannt. Anfang des Jahres hat die weltweit beste Medizin­zeitung „The Lancet“ eine ganze Serie zu der Problematik gestartet. Hier belegt Deutschland mit 33 Prozent unnötiger Krankenhausbehandlungen eine Spitzenposition weltweit.Vielfach ist eine zu aggressive Krebsbehandlung am Lebensende dokumentiert. Deutlich kritisiert werden Chemotherapien, die das ­Leben verkürzen, ­Bestrahlungen­ kurz vorm Lebensende oder intravenöse Ernährung. Dagegen erfolgte eine Palliativversorgung in nur sechs Prozent der Fälle.Es braucht öffentliche Aufklärung, Transparenz und eine Gegenbewegung. Die wird nicht von denen kommen, die von den Zuständen profitieren. Wenn Menschen wissen, dass Ärzte bei bestimmten hochpreisigen Verfahren oder Medikamenten mit erheblichen Geldsummen geködert werden, wird dies Druck auf schwarze Schafe ausüben. Wie kann es sein, dass ich als Bank­kunde­ erfahren muss, wieviel Provision der Bankberater für einen Sparbrief erhält. Bei einem Chefarzt, der teils mit 15 Prozent an bestimmten Eingriffen beteiligt wird, soll das ein Staats­geheimnis sein.„Herr lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden“ steht in der Bibel und da ist viel Wahres dran. Wenn man sich dies immer wieder einmal in die Erinnerung ruft, relativieren sich viele Probleme, unter denen man meint, im Alltag sehr zu leiden.