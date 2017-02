Mehrere Ladendiebstähle am Montag in Altenburg und weitere Polizeimeldungen

Altenburg: In der Zeit von Montag (13.02.2017), 13:00 Uhr bis Dienstag (14.02.2017), 06:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Fahrzeug aus der Geschwister-Scholl-Straße. Es handelt sich dabei um einen blauen Pkw BMW 318d. Bei Hinweisen zum Fahrzeugdiebstahl wenden Sie sich bitte an die Polizei Gera, Tel. 03447-4710.Altenburg: Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Montag (13.02.2017), gegen 11:30 Uhr bis Dienstag (14.02.2017), gegen 08:10 Uhr bei dem in der Thümmelstraße abgestellten Pkw Ford Focus die hintere Scheibe ein und entwendeten aus diesem einen Schulrucksack mit persönlichen Inhalten.Die Polizei weist erneut darauf hin keine persönlichen Gegenstände oder Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zu belassen.Altenburg: Am Montag (13.02.2017), um 12:15 Uhr wurde die Polizeidarüber informiert, dass 4 Personen beim Ladendiebstahl in einemVerbrauchermarkt in der Kauerndorfer Allee beobachtet wurden.Diese hatten Zigaretten, Parfüm sowie ein Bass Cube an sich genommenund verließen den Markt, ohne die Ware zu bezahlen. Dabei wurden sie voneinem Mitarbeiter des Marktes beobachtet. Die vier Personen fuhrenanschließend mit einem Pkw in Richtung Zeitz, konnten jedoch durch diePolizei festgestellt und gestoppt werden. Es wurden schließlich zweiTatverdächtige (26 und 22 Jahre) ermittelt. Das Beutegut konnte demVerbrauchermarkt wieder übergeben werden. Ermittlungsverfahren wurdeeingeleitet.Altenburg: Am Montag (13.02.2017), gegen 15:40 Uhr wurden dreiJugendliche (17, 17 und 15 Jahre, ausländisch) beim Ladendiebstahl ineinem Verbrauchermarkt in der Kauerndorfer Allee gestellt. Diese hattenZigaretten im Gesamtwert von 31,80 Euro an sich genommen und wolltenohne zu bezahlen den Verbrauchermarkt verlassen. Dabei wurden siejedoch von einem Mitarbeiter des Marktes beobachtet und festgehalten.Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Diebe an dieErziehungsberechtigten übergeben. Ein Ermittlungsverfahrenwurde eingeleitet.Schmölln: Am Montagabend (13.02.2017), gegen 19:20 Uhr verlor derFahrer eines BMW die Kontrolle über sein Fahrzeug. Als der 26-Jährige dieB7 in Richtung Schmölln fuhr, kam er in einer Linkskurve nach rechts vonder Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach neben derFahrbahn zum Liegen. Die Insassen des Fahrzeuges erlitten lediglichoberflächliche Blessuren. Am Fahrzeug entstand ein nicht unerheblicherSachschaden.