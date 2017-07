Wie kann ich meine Stasi-Akte einsehen?

Mödlareuth: Deutsches-Deutsches Museum |

Bürgerberatung im Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth



Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit ist die Außenstelle Gera des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU) am

3. Oktober 2017 zu Gast im Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Behörde informieren im ehemaligen Grenzdorf rund um das Thema Akteneinsicht. Wer direkt vor Ort einen Antrag auf Akteneinsicht stellen möchte, wird gebeten, ein gültiges Personaldokument mitzubringen.



Ergänzend zur Bürgerberatung wird die BStU-Wanderausstellung „Stasi Ohn(e)Macht“ zu sehen sein. Anhand von zeitgenössischen Fotodokumenten lässt sie jene bewegten Wendemonate wieder aufleben, in denen es zum Sturz des SED-Regimes und zur Auflösung der DDR-Geheimpolizei kam. Durch die Linse ihrer Fotografen vermitteln sie dem Besucher so einen ganz persönlichen Blick auf die Verärgerung, Angst und Hoffnung der damaligen DDR-Bürger.







Zeit: Dienstag, 3. Oktober 2017, 9.00 – 15.00 Uhr



Ort: Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth

Ausstellungsgebäude

Mödlareuth 13

95183 Mödlareuth/Töpen