Traumhafte Blütenpracht.

Wie das Bier gehört auch die Dahlie zu diesem schönen Ort.Gartenbau Panzer kreiert jedes Jahr die schönsten Dahlien im Garten an der Verweilzeit.Diese wunderschöne Vielfalt ist einzigartig. Meine Frau und ich fahren mit dem Rad öfters vorbei, um den Fortgang der aufblühenden Dahlien zu beobachten.Wir haben hier eine kleine Auswahl getroffen. Es gibt noch mehr zu sehen. Einfach fantastisch. Vorbeikommen lohnt sich. Noch zumal am ersten Septemberwochenende das Dahlienfest ist.PS. Wenn man genau hin schaut: bei einer lächelt uns sogar die Blüte an.