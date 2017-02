Umweltaktivitäten 2017 konkret

Gera : Kulturbund Gera |

Der Umweltverein Grünes Haus Gera e. V. lädt zum Gesprächsabend am Mittwoch, dem 22. 02. 2017 um 19.oo Uhr in die Räume des Kultur-bundes Gera, Greizer Str. 39 ein. Die Natur- und Umweltfreunde möch-ten ihr Arbeitsprogramm im Jahr 2017 vorstellen.

Schwerpunkte sind u. a. Initiativen zur Etablierung von Urban Gardening in unserer Stadt und zur Betreuung einer Streuobstwiese sowie die direk-te Mitwirkung beim Projekt "Geras Neue Mitte" zur Gestaltung der In-nenstadtfläche zwischen Kultur- und Kongresszentrum, Breitscheidstra-ße, De-Smit-Straße und Stadtmuseum. Informiert wird über die jährliche Krötenschutzaktion uns auch die Mitarbeit in den Naturschutzbeiräten der Stadt Gera und des Landkreises Greiz, sowie in der AG Radverkehr Gera wird erläutert.

An Umwelt- und Naturschutz sowie nachhaltiger Stadtentwicklung inte-ressierte Verbände, Vereine und Bürger sind herzlich willkommen, um Tätigkeitsschwerpunkte inhaltlich zu beraten und geplante Aktivitäten zu koordinieren.