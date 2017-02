Umweltfim "EnergieRebellion

Gera : Clubzentrum COMMA |

Die notwendige Wende hin zu erneuerbaren und dezentral erzeug-ten Energieformen stellt eine große umfassende Herausforderung dar.

Der Film "Power to change" von C.-A. Fechner behandelt Fra-gen der Energiewende in wirtschaftlicher, ökologischer sowie so-zialer Hinsicht und beleuchtet Probleme und Risiken.

Was dies alles für uns konkret bedeutet, kann im anschließenden Gespräch diskutiert werden. Als Gast wird Prof. Guthke vom BürgerEnergie Thüringen e. V. regionale Energiegenossenschafts-modelle erläutern.

Im Rahmen der Veranstaltung wird ab 18 Uhr die Ausstellung „Energiewende in Bürgerhand für Thüringen" gezeigt, welche dann in der Folgezeit im Geraer Baudezernat, Amthorstraße 11 zu sehen ist.