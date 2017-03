"Innere" Pressefreiheit

Alle reden über Pressefreiheit Es nützt nichts wenn jemand bei TV oder einer Zeitung arbeitet aber das was man ausdrücken möchte nicht über den Sender oder abgedruckt wird weil die Redaktionen oder Chefredakteure es zu verhindern wissen.

Es gibt einen wichtigen Punkt der Pressefreiheit die in Deutschland so gut wie nie zur Sprache kommt. Diein den Redaktionen.Es ist nicht so, dass wenn der Redakteur oder der Reporter der eine Sache wirklich recherchiert hat und dabei etwas für richtig oder für falsch erkannt hat, dass das auch so in den Blättern von Tageszeitungen oder TV erscheint. Allzu oft werden hervorragende Arbeiten von Journalisten die hervorragend schreiben und Recherchieren nicht das schreiben dürfen und können was eigentlich der Wahrheit entspricht. Texte werden verbogen, klein gemacht, aus dem Kontext gerissen Fakten unsischtbar gemacht um Denkmöglichkeiten zu verhindern wenn es den jeweiligen Gesinnungen, Absichten und Interessen ihres Vorgesetzten nicht entspricht.Es ist ein genialer Trick dem man sich hierbei bemächtigt. Alle Themen erklärt man zu einem gedanklichen Sperrgebiet weil diese Themen auf die Zentren der Macht zielen. Die werden dadurch blockiert dass man bestimmte Themen mit anrüchigen Themen verklammert. Diese Begriffe wirken dann wie eine Giftinfusion und sagen, mit diesen Themen kann man sich nicht beschäftigen. Und wer es dennoch tut, kann dies nur unter den Preis medialer Ächtung machen.