Ist Donald Trump die Nato eigentlich Egal?

Diese Frage stellte Mybrit Illner in ihrer Sendung Frau von der Leyen.

Hier lesen Sie die Aussagen von Frau von der Leyen:Ich weiß nicht welchen Wert er der Nato beimisst. Was ich weiß ist, dass der Kongress indem die Republikanische Mehrheit haben, Dass ihre Kader genau wissen wie wichtig das transatlantische und damit auch die Nato ist und das gilt übrigens auch für die Demokraten. Und wenn sich Donald Trump mit der Nato intensiver beschäftigt, ich glaube dann wird man ihm auch noch mal sagen, dass in der gesamten gemeinsamen Zeit der Nato ein einziges Mal einen Punkt gab wo ein Land angegriffen worden ist und die NATO genau das getan hat was sie sich fest in die Hand verspricht, nämlich dem Land geholfen hat. Das Land war Amerika 9/11. Als Amerika angegriffen wurde 9/11 da galt der Artikel 5 in der Nato und alle 28 sind Amerika zur Seite gesprungen. (Zitat Ende).........Frau von der Leyen …… Die Nato hat sich von einem Verteidigungsbündnis zu einem Angriffsbündnis gewandelt. Mittlerweile wissen wir wie die Nato die UNO sabotiert.1953 Iran, 1954 Guatemala, 1956 Ägypten, 1961 Kuba, 1964 Vietnam,1981 Nikaragua, 1999 Serbien, 2001 Afghanistan, 2003 Irak, 2011 Libyen, 2011 Syrien, Ukraine 2014, Jemen 2015……Das ist alles Illegale Angriffskriege von der Nato…. Von daher ist es völlig Absurd zu behaupten, dass ausgerechnet die Nato für Menschenrechte eintritt und versucht die Demokratie unter die Bevölkerungen zu bringen. Die Nato tritt das Völkerecht und die UN-Charta mit Füßen-Wenn Sie das nicht wissen oder verdrängen was beides schlimm wäre ….haben Sie auf dieser Position meiner Meinung nach nichts verloren…