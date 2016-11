Mit zweierlei Maß der lauwarmen Demokraten aus Furcht vor islamistischem Terror

Es geschehen Razzien gegen Islamisten sowie vermeintliche Salafisten und beschlagnahmte dabei tausende Korane.

Was wird wohl damit geschehen? Heimlich oder öffentlich vernichten? Ein solches Vorgehen wäre eine Brüskierung der allerschlimmsten Art für jeden Menschen in der Moslemischen Welt.Einen solchen Eifer, der gegen Salafisten und Islamisten an den Tag gelegt wird, wünschte ich mir zumindest zu gleichermaßen für Rechtsradikale und Neo-Nazis. Es waren doch mehr als 800 Anschläge gegen Asyl- und Flüchtlingsheime.Islamische Gruppen und Verbände werden verboten, während die sogenannten Reichsbürger weiter ihr Unwesen treiben. Das ist unverständlich und gefährlich denn Demokratien gehen nicht an ihren Demokratie Gegnern zugrunde, sondern an lauwarmen Demokraten.