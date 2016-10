Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation 4.+5.+6. November 2016 in Gera

Gera : Lebensraum Gera e.V. / Geraneum |

Manchmal kriselt es in unserem menschlichen Umfeld an allen Ecken und Kanten und man steht selbst mittendrin, ob nun Familie, Nachbarn, Mitarbeiter, Chef´s oder Mitmenschen die uns weniger nahe stehen. Deswegen laden wir ein, zum Workshop über Gewaltfreie Kommunikation (GfK nach Marshall Rosenberg). Wenn man sich also bewußt wird wo es hakt, dann kann man doch den sprichwörtlichen Fisch wieder vom Haken lassen. Uns geht es dann besser und dem Fisch auch.



GfK an sich, klingt jetzt erst mal weniger atemberaubend, deswegen hier ein kleines Beispiel:



"Eine Mutter ist wütend und schimpft mit ihrem Teenager wegen einer (eigentlich belanglosen) Unordnung. Wenn der Teenager die GfK nicht kennt und wie ein "Wolf" reagiert, gibt es nun den typisch "pubertären" Streit. Kennt er aber die GfK, kann er sagen: "Ach ja Mama, Du wünschst dir einfach ein sauberes Haus!"- und er wird eine Mutter erleben, die augenblicklich von Wut in Tränen (der Rührung und des Verstandenwerdens) wechselt, ihren Teenager in den Arm nimmt und "Dankeschön" sagt. Die Kunst des Teenagers war es, hinter den Worten die Bedürfnisse der Mutter herauszuhören.



Wer also Lust hat, sich seinen Alltag zu erleichtern, melde sich schnellstmöglich zum Workshop an.



Nähere Info´s und Rückmeldungen bitte an s.jirschick(at)t-online.de