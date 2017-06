Fachvortrag: Bildnutzung in Unternehmen

Gera : penta-Hotel Gera |

Nicht erst seit der ersten Internetblase, sondern seit der Digitalisierung der Druckvorstufe stehen Branchen wie die Fotografie in einem grundsätzlichen Wandel: Die digitale Transformation und allseits präsente Begriffe wie „Content Marketing“ bieten aktuell neue Chancen für Unternehmen, ihre Themen und Inhalte digital zu verwalten und effizienter auszuspielen. Produkt- und Unternehmenskommunikation müssen ihre Bilder, Filme, Texte etc sicher und effizient verwalten. Wo liegen die wichtigsten Knackpunkte? Wie könnte eine Marschroute aussehen? Was passiert gerade bei den Bildagenturen? Und was hat ein Plagiat mit Copy&Paste zu tun?



Alexander Karst, Geschäftsführer der Bildbeschaffer GmbH, wird dieses Themenfeld abstecken und im Dialog für einen Austausch zur Verfügung stehen.



Die Bildbeschaffer GmbH wurde von Alexander Karst und Michaela Koch 2008 gegründet: von der Recherche und dem Einkauf von Bildern und Filmen über die Verschlagwortung für unternehmenseigene Datenbanken übernehmen die Bildbeschaffer die gesamte Palette aller Themen rund ums Bild – und beraten ebenso zu Workflows im Unternehmen und im Zusammenspiel mit Agenturen und Dienstleistern, auch in Form von Seminaren. Seit 2002 arbeitet Alexander Karst in der Branche. Vorher war er PR- und Web-Manager von Getty Images und anderen Bildagenturen in Deutschland.



Der Marketingclub Ostthüringen e. V. veranstaltet monatlich Vorträge und Exkursionen zu den Themen Marketing und Vertrieb. Bei den regelmäßigen Vorträgen sind Gäste herzlich willkommen. Für Mitglieder eines Marketingclubs ist der Eintritt fei. Der Gästebeitrag beträgt 25,- EURO, für Studenten und Arbeitssuchende 5,- EURO.