Geras Stadtbibliothek setzt auf Diebstahlsicherung wie in Modeboutiquen

Gera : Puschkinplatz 7 |

In der Stadt- und Regionalbibliothek Gera piept es ab sofort – zumindest, wenn Langfinger zugreifen. Es piept aber auch, sollten die neue Technik nicht richtig nutzen. Denn Bücher und andere Medien können jetzt selbst verbucht und zurückgegeben werden.

In jedes Medium hauchdünne Etiketten eingeklebt

Mehr Zeit für Beratung

Belletristik an prominenter Stelle

Zur Sache

INFORM@TION

Nicht in jedem Fall wird ein Zuspätkommender bestraft. Das zeigt das Beispiel der Stadt- und Regionalbibliothek Gera. Hier wurde erst jetzt auf ein modernes Sicherungs- und Verbuchungssystem auf Basis eines Radiofrequenz-Resonanz-Verfahrens umgerüstet, während andere Bibliotheken beispielsweise in Jena und Gotha schon länger damit arbeiten. „Das System ist nun ausgetestet“, erläutert Bibliothekschef Rainer Schmidt den Vorteil. „Die Kinderkrankheiten sind behoben. Und die letzten sind wir auch nicht.“Gut drei Wochen waren Anfang des Jahres die Türen am Puschkinplatz für umfangreiche Umbaumaßnahmen geschlossen. Der Empfangsbereich wurde umgebaut, neue Elektro- und Datenleitungen verlegt und rund 120.000 Medien geschützt wie teure Kleidung in einer Edelboutique. Ähnlich wie im Geschäft sind in Büchern, Zeitschriften, auf CDs und DVDs hauchdünne Etiketten eingeklebt worden. Darin sind Antennen eingearbeitet. Sie signalisieren dem bibliothekseigenen Computernetzwerk, wenn Besucher unerlaubterweise Medien mit nach Hause nehmen wollen. Dann piepst es am Ausgang.Doch die neue Technologie bietet einen weitere Vorteil: „Unser Nutzer können ihre Medien selbst entleihen oder zurückgeben“, so Schmidt. Zwei Automaten wurden dafür aufgestellt, einer für die Rückgabe, der andere fürs Entleihen. Die Handhabung ist einfach: Mit dem Ausweis muss man sich an einem kleinen Lichtschacht identifizieren. Dann wird das Medium auf eine aufgezeichnete Fläche aufgelegt und automatisch auf dem Benutzerkonto als ausgeliehen oder zurückgegeben vermerkt. Diese Informationen werden auf einem Monitor angezeigt. Wer mag, kann sich auch eine Quittung ausdrucken lassen. Zudem können an den Automaten die Leihfristen verlängert werden. Noch nicht möglich, aber durchaus machbar ist es, Mahngebühren über den Automaten zu zahlen.Innerhalb der letzten zehn Jahre sei die Mitarbeiterzahl in der Geraer Bibliothek – bei erweiterten Öffnungszeiten – um ein Drittel auf 22 Vollzeitstellen gesunken, berichtet Schmidt. Mit der Umrüstung verspricht er sich mehr Zeit für die Nutzer. Schließlich kann nun an beiden Automaten parallel gearbeitet werden. „Wir wollen mit einem reduzierten Mitarbeiter-Pool gleichbleibende und bessere Beratung anbieten“, gibt der Bibliothekschef das Ziel vor.Ausleihe und Rückbuchung seien technische Vorgänge. Dafür müssten keine Fachkräfte eingesetzt werden. Nichtdestotrotz arbeiten auch weiterhin Mitarbeiter am Empfangstresen. Sie sind vor allem für jene da, die sich neu anmelden möchten oder Berührungsängste mit der neuen Technik haben. Schmidt will ihnen jedoch die Scheu nehmen: „Bei der Sparkasse funktioniert die Selbstbedienung doch auch.“Die Umrüstungsphase auf die so genannte RFID-Technologie haben die Geraer auch genutzt, um ihren Bestand zu überprüfen. „Wir sind eine Bibliothek, kein Archiv“, erklärt dazu Rainer Schmidt. Wichtig sei es, die Bücher so zu präsentieren, dass sie vom Leser auch gefunden werden. Der Bereich Belletristik hat jetzt einen prominenten Stellplatz in der ersten Etage. Er rückte nach vorn. Medien, die man gezielt sucht – also Sachliteratur, Schülerhilfen, Biografien – rückten nach hinten.Wichtig ist es dem Bibo-Team, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Bibliotheken sollten Wohlfühlorte sein, die man gern und oft besucht. Dafür müsse man noch nicht mal angemeldeter Nutzer sein, wirbt Schmidt um Besucher. In der Bibliothek zu lesen, vielleicht den aktuellen Spiegel oder den Stern, das dürfe jeder. „Ein Platz, wo jeder willkommen ist, wo findet man so etwas noch“, fragt er sich.+ RFID (Radio Frequency Identification) heißt die Technologie, auf der das neue Sicherungs- und Verbuchungssystem in der Geraer Stadt- und Regionalbibliothek basiert.+ Die Technologie wird vornehmlich in größeren Einrichtungen eingesetzt. In Ostthüringen nutzt neben Gera auch Jena RFID, nicht aber in Greiz, Zeulenroda, Schleiz und Schmölln+ 70000 Euro wurden dafür investiert. Das Geld stammt aus dem Kulturlastenausgleich des Landes Thüringen.www.biblio-gera.de