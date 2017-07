Info-Veranstaltung „Wie werde ich Polizist“

Wie schon fast zur Tradition geworden, führt die Landespolizeiinspektion Gera auch dieses Jahr wieder eine Informationsveranstaltung zum Thema „Wie werde ich Polizist“ durch

. Die diesjährige Veranstaltung wird am 30. September 2017 in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in den Gera Arcaden stattfinden. An diesem Tag werden Vertreter der einzelnen Dienststellen der LPI Gera, sowie Einstellungsberater des Bildungszentrums und Vertreter der Sportfördergruppe anwesend sein, ihren Arbeitsbereich vorstellen und für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen.