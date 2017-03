Nöbdenitzer Fastengespräche

Seit Aschermittwoch lädt die Kirchgemeinde Nöbdenitz zu den inzwischen mitteldeutschlandweit beachteten Nöbdenitzer Fastengesprächen in die Kultur- & Bildungswerkstatt ein.



Sie verzichten nicht (nur) auf Schokolade oder Nikotin, sondern folgen der Einladung zum Fasten im Kopf: sieben Wochen lang die Routine des Alltags hinterfragen, eine neue Perspektive einnehmen, entdecken, worauf es ankommt im Leben.Dieses Jahr unter dem Motto:Was soll denn das? Genau! Pause. Und dann? Mal durchatmen. Die Ungeduld gilt als ein Symbol der Moderne. Man darf vieles verlieren – nur nicht die Zeit. Gut also, dass ich meine Post nicht mehr zu Hause am Tisch lesen muss, nachdem ich – gefühlt stundenlang! – auf die Briefträgerin gewartet habe. Nein, die Mails lese ich an der Ampel auf meinem Smartphone. Und antworte noch auf dem Parkplatz vor dem Haus. Sofort!Wir laden dazu ein, die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern bewusst zu erleben und zu gestalten.Auch in diesem Jahr haben wir wieder sehr interessante Gesprächspartner gewinnen können. Freuen Sie sich auf eine spannende Veranstaltungsreihe ab Aschermittwoch dann jeweils dienstags 19.00 Uhr bei der auch Sie, so Sie wollen, zu Wort kommen.Am 21. März begrüßen wir den Islamwissenschaftler Christian Schröter zum Thema "Die aktuelle Situation in der Türkei".Am 28. März kommt Superintendent Michael Wegner und referiert zum "Priestertum aller Gläubigen".Am 4. April diskutiert mit uns Diakon Christoph Schmidt aus Altenburg über die Aufgaben, Möglichkeiten und Grenzen des Diakonats.Am 11. April stellen uns Ulrich Götz aus Gera und die Künstlerin Katharina Malberg aus Thonhausen die psychischen Wirkungen der Intuitiven Malerei vor.Und am Gründonnerstag, dem 13. April gibt es mit Dietmar Wiegand aus Weißbach um 19.30 Uhr eine Kreuzweg-Betrachtung.