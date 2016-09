26. Geraer Höhlerfest 30.09. - 03.10.2016

Eingeleitet wird das Fest am 30. September 17.15 Uhr mit 779 Glockenschlägen vom Rathausturm und 17.45 Uhr mit 779 Fanfarenstößen vom Balkon des Kultur- und Kongreßzentrum.Auf allen Plätzen wird ein buntes Unterhaltungsprogramm angeboten. Die Highlights sind unter anderem ein Konzert der 1. Vollmershainer Schalmeienkapelle, Rockhaus, ABBA World Revival, The Scuttles, Soundmietzen, Mr. Feelgood-die Stadlrogga und vieles mehr.Der Markt wird zum mittelalterlichen Schauplatz mit Ritteranlage, Gauklern und Musikern. Der Höhlerverein startet am Samstag mit einem historischen Umzug durch die Innenstadt. Öffentliche Führungen durch unsere Geraer Höhler werden die ganzen Tage angeboten.Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt. Wir können uns nur wünschen und hoffen, daß es das Wetter gut mit uns meint.