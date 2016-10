Ein Blick auf: Geras Sportkalender 2017 (mit Terminübersicht)

Gera : Panndorfhalle |

Na, dann wollen wir 'mal beginnen... mit dem Sammeln von Terminen zum Geraer Sportkalender im kommenden Jahr 2017. Gern können die Vereine mit ihren Informationen dabei helfen, diese Übersicht Stück um Stück, bzw. Termin um Termin nach den Kalenderkonferenzen und Vereinsplanungen wachsen zu lassen; ob per Telefon (0365 8009700) oder mit "Kommentaren" als Resonanz auf diesen Beitrag. Ein Dankeschön vorab!

(Die Angaben erfolgen dennoch ohne Gewähr. Aktuelle Änderungen sind möglich!)



Meisterschaften in 2017:

...

vgl. 2016

12.02.-14.02. Badminton Nw: 43. Deutsche Meisterschaft der u15 (Panndorfhalle)

12.02.-14.02. Badminton Nw: 37. Deutsche Meisterschaft der u17 (Panndorfhalle)

12.02.-14.02. Badminton Nw: 64. Deutsche Meisterschaft der u19 (Panndorfhalle)

27.02. 2016 Hallen-Fußball: DM Int. Police Assoziation/Dt. Sektion (Panndorfhalle)

16.04. 2016 Kanuslalom: 1. Lauf zur Thüringenmeisterschaft in G.-Zwötzen

20.08.-27.08. Flugsport: 23. Dt. Segelkunstflugmeisterschaft, Gera-Leumnitz

10.09. 12.00 Radsport Bahn: T-LVM Ausdauer der u13 bis u17 im Martinsgrund

17.09./18.09. Motorsport: T-LM + DMV Endlauf Superkartslalom MTC Gera /MC Jena



internationale Sportereignisse in 2017:

...

vgl. 2016

27.02. 2016 Hallen-Fußball: DM International Police Assoziation (Panndorfhalle)

12.03.-13.03. Schwimmen: 20. Internat. Gera-Masters (VfL 1990) im Hofwiesenbad

22.-24.04. Radsport: 14. Ostthüringen-Tour (u11,13,15) in Gera, Silbitz, M.-bernsdorf

27.05.-29.05. Speedskating: 26. Intern. Geraer Rollsport-Tage/ E-Cup (Skaterbahn)

15.07.-21.07. Radsport F: 29. Intern. Thüringen-Rundfahrt (Schlussetappe in Gera)



weitere Gera-repräsentative Sportereignisse in 2017:

29.01. 2017 Rhythm. Gymnastik: Regionalliga Ost /Panndorfhalle

17.02. 2017 Sportpolitik: Geraer Sportler-Ehrung

13.5. /14.05. Rollhockey D BL: Final Four und Platzierungsrunde !?! in Gera !?!

...

vgl. 2016

03.01. 09-24 Hallen-Fußball Ms: 2. Geraer Banden-Master (Panndorfhalle)

15.01. 13-01 Hallen-Fußball Ms: 18. Geraer Oldie-Fußball-Turnier (Panndorfhalle)

20.02. 2016 Handycap-Sport: 11. Integrations-Sportfest (Panndorfhalle)

05.03. 2016 Kanuwandern: 54. Weiße Elster-Fahrt (Plauen-Elsterberg / Berga-Gera)

09.04. 10.00 Radsport Nw: Nachwuchs-Bahn-Cup (1. Lauf)

16.04. 2016 Voltigieren: Holzpferd-Turnier des RV Gera-Thüringen

21.04. 14-17 Fußball w: 6. Geraer Tag des Mädchenfußballs (F.F.C.) Kunstrasen

22.04.-24.04. Radsport Straße: 14. Ostthüringen-Tour (u11,13,15)

26.04. 09-12 Drei-Stunden-Schwimmen Geraer Schulen im Hofwiesenbad

19.05. 14.00 Leichtathletik: Barmer-Grundschulfest um den Heike-Drechsler-Pokal

22.05. 08.30 Triathlon: 21. Geraer Power-Triathlon (Starts im Hofwiesenbad)

31.05. 09.00 Radsport Bahn: 11. Geraer Tag des Radsports („Olaf Ludwig Pokal“)

10.06. 09.00 Kindersport: 8. Geraer KITA-Olympiade im Stadion der Freundschaft

18.06. 09.00 Rhythm. Sportgymnastik: 15. offenes Pokalturnier (des TSV 1880)

25.06. 2016 Schwimmen: 10. Mondsee-Schwimmen der VfL 1990 im Fz-Park Pirkau

03.07. 14.00 Pferdesport: 20. Reiterfest des RFV Korbußen (Sportplatz Korbußen)

30.07. 09.00 Radsport Straße: 2. Aprés Tour Gera im Stadtzentrum

03.09. 2016 Voltigieren: LPO-Turnier beim Voltigierverein Gera /Sankt Gangloff

10.09. 09.00 Radsport Bahn: Landesverbands-Jugendspiele u11 im Martinsgrund

17.09./18.09. Tanzsport JMD: DTV-Ranglisten-Turnier, Panndorfhalle Gera

21.09. 17.00 Benefiz: 14. „Laufen mit Herz“ im Stadion der Freundschaft

02.10. 2016 Speedskating: Sa-Thü-Cup Finale und Ostthür. Halbmarathon Gera

02.10. 10.00 Laufsport: 1. Höhlerfestlauf in Gera (Start: Panndorfhalle) 12 + 5 km

?! 26.11.16 Turnen: Volksbank-(Geraer Bank)-Turn-Cup im Turnsportzentrum

10.12.-11.12. Volleyball Fz: 25. Gera-Mix (TSV 1886 G.-Leumnitz) in Panndorfhalle

31.12. 2016 Laufsport: 47. Silvesterlauf (lt. Stadtverwaltung Gera)



.........................................................................................................................................



Aus dem Sammler: GERAER SPORTJAHR 2017

(Änderungen oder Abweichungen können z.B. durch die Aktualisierungen der Veranstalter und Ausrichter entstehen, die sich hier nicht am Forum beteiligen...)



Januar 2017

21.01. 15.30 Rollhockey D BL: RSC Gera bei SC Bison Calenberg

21.01. vomi Hallen-Fußball w: F.F.C. Nachwuchs-Turnier /Panndorfhalle

21.01. nami Hallen-Fußball w: Frauen-Turnier /Panndorfhalle

22.01. 15.00 Rollhockey H 2.BL: SG Blue Lions gg I.S.O. Remscheid /Panndorfhalle

29.01. 2017 Rhythm. Gymnastik: Regionalliga Ost /Panndorfhalle



Februar 2017

04.02. 11.00 Rollhockey H 2.BL: SG Blue Lions bei VfL Hüls

17.02. 2017 Geraer Sportlerehrung

25.02. 15.30 Rollhockey D BL: RSC Gera bei RSC Darmstadt

...

xx.02. xx.00 Laufsport: 37. Fuchsberglauf

xx.02. 2017 Handycap-Sport: 12. Integrationssportfest in der Panndorfhalle

xx.02. xx.00 Laufsport: 34. Käseschenkenlauf



März 2017

04.03. 19.00 Rollhockey D BL: RSC Gera gg TuS Düsseldorf-Nord

04.03. 14.30 Rollhockey H 2.BL: SG Blue Lions bei SV Allstedt

12.03. 14.00 Fußball F VL: F.F.C. Gera gg 1. FFV Erfurt II /Gera-Liebschwitz

18.03. 17.30 Rollhockey D BL: RSC Gera bei RSpVgg Herten

18.03. 15.30 Rollhockey H 2. BL: SG Blue Lions bei RSC Harz

19.03. 11.00 Fußball F VL: F.F.C. Gera bei FF USV Jena III

23.03.-26.03. Messe: 11. KinderKult mit Badminton in Erfurt

26.03. 14.00 Fußball F VL: F.F.C. Gera gg SSV 07 Schlotheim /Gera-Liebschwitz



April 2017

01.04. 15.30 Rollhockey D BL: RSC Gera bei RHC Recklinghausen

01.04. 15.30 Rollhockey H 2.BL: SG Blue Lions bei ERSC Schwerte

08.04. 14.30 Rollhockey H 2.BL: SG Blue Lions gg ERV Schweinfurt

08.04. 17.30 Rollhockey D BL: RSC Gera gg SC Bison Calenberg

09.04. 14.00 Fußball F VL: F.F.C. Gera gg Silv. Bad Salzungen /Gera-Liebschwitz

23.04. 14.00 Fußball F VL: F.F.C. Gera bei Germania Ilmenau

29.04. 12.00 Rollhockey H 2.BL: SG Blue Lions gg ERSC Schwerte

29.04. 15.30 Rollhockey D BL: RSC Gera gg ERG Iserlohn /Rh-Stadion, open-air

30.04. 14.00 Fußball F VL: F.F.C. Gera gg 1. FFC Saalfeld /Gera-Liebschwitz

30.04. 14.00 Rollhockey H 2.BL: SG Blue Lions bei ERV Schweinfurt



Mai 2017

06.05. 15.30 Rollhockey D BL: RSC Gera gg RSC Cronenberg /Rh-Stadion, open-air

07.05. 14.00 Fußball F VL: F.F.C. Gera bei Weimarer FFC

13.05./ 14.05. Rollhockey D BL: Final Four und Platzierungsrunde !?! in Gera !?!

14.05. 14.00 Fußball F VL: F.F.C. Gera gg SV SCHOTT Jena /Gera-Liebschwitz

20.05. 15.30 Rollhockey H 2.BL: SG Blue Lions bei I.S.O. Remscheid

21.05. 14.00 Fußball F VL: F.F.C. Gera bei TSV Sundhausen

27.05. 15.00 Rollhockey H 2.BL: SG Blue Lions bei SGR Darmstadt



Juni 2017

03.06. 16.00 Rollhockey H 2.BL: SG Blue Lions gg RSC Harz

10.06. 15.30 Rollhockey H 2 BL: SG Blue Lions gg VfL Hüls



Juli 2017

x



August 2017

x



September 2017

x



Oktober 2017

xx.10. 2017 Laufsport: 2. Geraer Höhlerfest-Lauf (org.: Post SV Gera)



November 2017

x



Dezember 2017

x