KBOX BandenMasters am 07.01.2016 in der Panndorfhalle

Gera : Panndorfhalle |

Am 07.01.2017 ist es soweit – die dritte Auflage des Geraer KBOX-BandenMasters findet in der Panndorfhalle statt. Ab 15Uhr stehen sich 9 Mannschaften aus der Regional- bis zur Kreisoberliga gegenüber und kämpfen um die Pokale.





Es finden sich wieder namhafte Mannschaften in der Geraer Panndorfhalle ein, um neben dem bereits länger etablierten Oldieturnier, ein weiteres Highlight in der Otto-Dix-Stadt zur Tradition werden zu lassen.

Am ersten Samstag im neuen Jahr hat der SV Roschütz 1887 e.V. folgende acht Teams eingeladen: Victoria Berlin, ZFC Meuselwitz, Spvgg Bayreuth, VfB Auerbach, Bischofswerdaer FV, Eschwege 07, FC Jena II und den SV Bielen mit Marco Weishaupt! Eric Schachtschabel wird in diesem Jahr eher Trainer einer Stadtauswahl als vom SV Roschütz sein, sagten doch am ersten Tag innerhalb von wenigen Stunden gleich so viele Mannschaften zu, dass andere Geraer Vertretungen außen vor bleiben mussten. Somit entschied man sich zu dieser Neuerung, um auch anderen Spielern aus der Region die Möglichkeit zu geben, sich mit Regionalligaakteuren zu messen.

Die zweite Neuerung findet sich im Logo und im Namen. Da die Firma KBOX die Schirmherrschaft übernommen hat, kam es zu dieser Anpassung. Erneut bedanken kann sich das Orga-Team beim AfA-Autohaus, welches wieder ins Sponsoring eingestiegen ist. So ist es möglich, dieses starke Teilnehmerfeld begrüßen zu dürfen und mit ihm hoffentlich wieder hunderte Fans.

Der VVK-Preis beträgt 8€ (erm. 6€), von welchem pro verkaufter Karte 1€ dem „Förderverein der Schule zur individuellen Lebensbewältigung“ zu Gute kommt! Karten sind u.a. im Barclays am Puschkinplatz, dem Dampfbullen in der C.-Schmidt-Str. oder im Baumarkt KBOX in der Theaterstr. zu erwerben.



Weitere Informationen gibt es immer aktuell auf Facebook unter BandenMasters!